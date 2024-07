Tennis, tabellone singolare maschile Olimpiadi: Djokovic-Nadal al 2° turno! Musetti nel quarto di Zverev

Sorteggiato pochi minuti fa il tabellone principale del torneo olimpico di singolare maschile nel tennis. Si ritorna al Roland Garros a un mese e mezzo di distanza dallo Slam rosso, stavolta con 64 giocatori e tutte le partite al meglio dei due set su tre, un fatto inconsueto dalle parti del Bois de Boulogne. L’evento è stato sostanzialmente sconvolto da tre forfait nelle ultime ore: quelli di Jannik Sinner, Holger Rune e Andy Murray.

La notizia principale riguarda la possibilità del ritorno della saga tra Novak Djokovic e Rafael Nadal al secondo turno. Molto fortunato il serbo a pescare l’australiano Matthew Ebden, che ormai si dedica soltanto al doppio ed è entrato da alternate, meno il mancino di Manacor, che se la vede con il mai facile ungherese Marton Fucsovics. Zona di tabellone, questa, in cui c’è un’altra saga che continua, stavolta per via diretta, quella tra Matteo Arnaldi e Arthur Fils: tra il sanremese e il francese siamo alla quarta sfida contro dagli US Open 2023, con l’azzurro sempre vincitore finora.

Un tabellone molto intrigante ce l’ha Lorenzo Musetti, che ha sempre figure di primo piano, ma con una possibile strada che può portare al quarto col tedesco Alexander Zverev, campione olimpico in carica. Il toscano esordisce con Gael Monfils, già disinnescato abilmente nello Slam parigino, e poi ci sarà il vincitore di una delle sfide più “calde” nei primi turni, quella tra l’argentino Mariano Navone e il portoghese Nuno Borges. Teoricamente il terzo turno è con l’USA Taylor Fritz (rivincita dei quarti di Wimbledon), ma occhio alla sana follia del kazako Alexander Bublik.

Per Andrea Vavassori sorteggio non proibitivo, nel senso che al primo turno lo spagnolo Pedro Martinez non è esattamente quanto di peggio possa capitare. Certo, poi c’è il norvegese Casper Ruud, tra i favoriti, al secondo e lì la cosa si fa complicata. Com’è complicata, ma da subito, per Luciano Darderi, immediatamente opposto all’americano Tommy Paul, testa di serie numero 9. A Carlos Alcaraz come esordio è andata addirittura meglio che a Djokovic: pesca il libanese Hady Habib, numero 259 del mondo. Poi, però, l’olandese Tallon Griekspoor e il cileno Alejandro Tabilo non promettono tranquillità.

OLIMPIADI PARIGI 2024: TABELLONE SINGOLARE MASCHILE TENNIS

Djokovic (SRB) [1]-Ebden (AUS)

Fucsovics (HUN)-Nadal (ESP)

Raonic (CAN)-Koepfer (GER)

Arnaldi (ITA)-Fils (FRA) [14]

Baez (ARG) [12]-Monteiro (BRA)

Eubanks (USA)-Hassan (LBN)

Echargui (TUN)-Evans (GBR)

Bergs (BEL)-Tsitsipas (GRE) [8]

Zverev (GER) [3]-Munar (ESP)

Machac (CZE)-Zhang (CHN)

Wawrinka (SUI)-Kotov (AIN)

Popyrin (AUS)-Jarry (CHI) [16]

Musetti (ITA) [11]-Monfils (FRA)

Navone (ARG)-Borges (POR)

Draper (GBR)-Nishikori (JPN)

Bublik (KAZ)-Fritz (USA) [7]

Ruud (NOR) [8]-Daniel (JPN)

Martinez (ESP)-Vavassori (ITA)

F. Cerundolo (ARG)-Barrios Vera (CHI)

Marozsan (HUN)-Humbert (FRA) [10]

Auger-Aliassime (CAN) [13]-Giron (USA)

Lajovic (SRB)-Marterer (GER)

Alternate-Ofner (AUT)

Hijikata (AUS)-Medvedev (AIN) [4]

de Minaur (AUS) [5]-Struff (GER)

Moutet (FRA)-Nagal (IND)

Mensik (CZE)-Shevchenko (KAZ)

Darderi (ITA)-Paul (USA) [9]

Tabilo (CHI) [15]-Safiullin (AIN)

Etcheverry (ARG)-Seyboth Wild (BRA)

Griekspoor (NED)-Norrie (GBR)

Habib (LBN)-Alcaraz (ESP) [2]