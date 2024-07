Tennis: Sara Errani non ha scampo contro Qinwen Zheng alle Olimpiadi

Per la seconda volta in poco più di un anno Qinwen Zheng sconfigge con il punteggio di 6-0 6-0 Sara Errani. Era già accaduto a Palermo nel 2023, quando la cinese era poi andata a vincere il torneo. Sempre in Sicilia, quest’anno, era stato 6-3 6-2, e di nuovo WTA 250 vinto dall’asiatica. Stavolta, alle Olimpiadi di Parigi 2024, arriva la seconda “bicicletta” della giornata, dopo quella rifilata dall’argentina Maria Carlé alla tedesca Tatjana Maria.

A prevalere subito è il concetto di potenza di Zheng, che subito mette a segno il break a 30 contro una Errani che cerca, ad ogni modo, di variare le traiettorie contro la notevole potenza della cinese. Il problema, però, è che la numero 6 del seeding non ha nessuna intenzione di rallentare, in nessuna maniera. Macina gioco, punti e anche una qualità nel suo modo di interpretare questo sport, e diventa così inevitabile il 6-0.

Anche nel secondo parziale, pur se si capisce che la situazione di punteggio non può sostanzialmente cambiare, c’è Errani che combatte in qualunque modo possibile e immaginabile. Riesce, anzi, nel terzo game a trovare tre palle per togliere lo zero dalla casella dei game vinti. Zheng, però, riesce a uscire dalla ragnatela creata da Sara e ad andare sul 6-0 3-0. L’asiatica si rivela sportivamente spietata, senza concedere più niente fino al 56° minuto, l’ultimo di questo confronto.

Al di là dei numeri, che qui contano veramente il giusto, va ricordato come l’obiettivo di Errani sia ben diverso dal singolare in questo 2024. Per lei, infatti, c’è da puntare, e non poco, al doppio con Jasmine Paolini e al doppio misto con Andrea Vavassori. Il tutto per la sua quinta partecipazione ai Giochi Olimpici.