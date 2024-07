Tennis: Rafael Nadal spazza via i dubbi, giocherà contro Fucsovics alle Olimpiadi

Secondo giorno per il torneo olimpico di tennis al Roland Garros e Parigi 2024 continua ad avere un certo numero di dubbi relativi ad alcuni partecipanti. Uno, in particolare, ha fatto sostanzialmente tremare diversi appassionati di tennis, ma è stato dissolto. Rafael Nadal, dopo l’allenamento di stamattina sul Court Philippe Chatrier, ha deciso di rimanere nel tabellone di singolare maschile.

La notizia della confermata presenza del maiorchino, ieri protagonista in doppio assieme a Carlos Alcaraz, è stata data da David Ferrer, che qui fa funzione di leader fuori dal campo della spedizione spagnola. Il mancino di Manacor esordirà come secondo match sullo Chatrier contro l’ungherese Marton Fucsovics: in caso di vittoria, giocherebbe contro Novak Djokovic.

Arrivano poi altre notizie tramite l’ITF. In particolare, è stato reso noto il sostituto dell’australiano Alex de Minaur in singolare: si tratta di Francisco Cabral, portoghese da più di due anni inattivo in singolare, ma con una buona carriera in corso in doppio. Cabral giocherà con il tedesco Jan-Lennard Struff.

Per quel che riguarda invece il tabellone di singolare femminile, arriva un altro forfait, quello dell’ucraina Anhelina Kalinina. Sarà rimpiazzata dall’australiana Olivia Gadecki, attualmente numero 164 del ranking WTA, che se la vedrà con l’olandese Arantxa Rus.