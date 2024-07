Tennis: Alex de Minaur rinuncia al singolare alle Olimpiadi. Resterà in doppio con Popyrin

Ancora un forfait (e si spera sia l’ultimo) alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il tennis. Ed è di nuovo una rinuncia di peso, quella che nel singolare maschile coinvolge Alex de Minaur. L’australiano, testa di serie numero 5, avrebbe dovuto giocare contro il tedesco Jan-Lennard Struff oggi.

Per lui, ad ogni modo, resta la presenza in doppio con Alexei Popyrin, quella con la quale riesce a gestire meglio i guai all’anca che notoriamente lo tormentano. Si tratta del quarto forfait pesante negli ultimi giorni, dopo quelli di Jannik Sinner, Holger Rune e Hubert Hurkacz (ma per tutti e tre l’assenza dal Roland Garros è completa e anticipata).

Non è ancora stato reso noto il nome del sostituto di de Minaur: se si dovesse andare per Paese di appartenenza, dovrebbe entrare John Peers, che però non gioca un match in singolare da ben 10 anni. Il che fa capire come, forse, l’ITF dovrebbe iniziare a pensare di cambiare determinati criteri di eleggibilità per la rassegna a cinque cerchi.

Qualunque sia il caso, rimane il fatto che questa rinuncia è ancora più favorevole a Carlos Alcaraz, dato che il murciano si trovava nel quarto di tabellone di de Minaur. Vero è che, al contrario di quanto ritenuto da molti, ci sono diversi nomi che potrebbero comunque dargli fastidio. Altrettanto vero è che ci si trova sulla terra del Roland Garros.