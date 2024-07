Tennis, Rafael Nadal piega Fucsovics in tre set e sfiderà Djokovic alle Olimpiadi

Lo spagnolo Rafael Nadal approda al secondo turno del torneo di singolare maschile del tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove affronterà, in una sfida attesissima sin dal giorno del sorteggio, il numero 1 del seeding, il serbo Novak Djokovic: l’iberico, sulla tanto amata terra rossa dei campi del Roland Garros, piega il magiaro Marton Fucsovics con lo score di 6-1 4-6 6-4 in due ore e 32 minuti.

Il primo set inizia come meglio non potrebbe per Nadal, che nel secondo game strappa la battuta a quindici al magiaro e scappa subito sul 2-0. L’iberico conferma lo strappo a zero nel terzo game, mentre nel quinto va sotto 15-30, ma si cava d’impaccio con tre punti consecutivi. Nadal non si placa e rimonta anche nel sesto game, strappa ai vantaggi il servizio all’ungherese, e poi va a chiudere sul 6-1 in 32′.

La musica cambia nel secondo parziale, con Fucsovics che nel secondo game strappa la battuta all’iberico ai vantaggi. Nel sesto gioco Nadal rischia di sprofondare sull’1-5, ma riesce a risalire e restare aggrappato alla partita. Nel nono gioco Fucsovics serve per il set, ma Nadal a 15 gli toglie la battuta. Il magiaro, però non crolla, anzi conquista due set point nel decimo gioco, si fa trascinare ai vantaggi, ma alla terza occasione strappa il servizio all’iberico e chiude sul 6-4 dopo 62′.

Frazione decisiva per cuori forti: Fucsovics cancella due palle break sia nel primo che nel terzo game, mentre Nadal deve risalire dallo 0-40 nel quinto game. Scampato il pericolo, lo spagnolo si galvanizza e nel sesto gioco centra lo strappo a quindici. Il magiaro resta comunque in partita e nel sesto game ha la palla per il 3-3, ma Nadal è abile a cancellarla. Lo spagnolo si salva ancora una volta, poi nell’ottavo gioco tiene la battuta a zero: Nadal va così a servire per il match, concede il primo quindici al magiaro ma poi si procura due match point. Il magiaro li cancella, ma ai vantaggi il terzo è quello buono per chiudere sul 6-4 in 58 minuti e staccare il pass per la sfida con Djokovic.

Le statistiche premiano l’iberico, che chiude con 26 vincenti e 24 gratuiti, contro il 22-33 di Fucsovics. Nadal nel complesso vince 97 punti contro i 78 dell’ungherese, sfruttando 4 delle 8 palle break avute e cancellandone 8 delle 10 concesse all’avversario. Percentuali simili nelle discese a rete, con Nadal al 61% (11/18) ed il magiaro al 60% (9/15).