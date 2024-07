Tennis, le Olimpiadi danno punti per il ranking ATP? Il regolamento

Fino alle Olimpiadi di Londra 2012 i tornei di tennis assegnavano punti per la classifica mondiale: ai vincitori ne andavano 750 per le graduatorie ATP di singolare e doppio e 685 per quelle WTA, anche in questo caso sia in singolare che in doppio.

In parole povere, i tornei olimpici erano considerati poco al di sotto di quelli che erano i tornei ATP Masters 1000 per gli uomini e degli allora WTA Premier 5 per le donne. A partire da Rio 2016, invece, i tornei delle Olimpiadi non valgono per le classifiche mondiali.

Questa decisione, unita alla mancanza di montepremi per i tornei olimpici, dal 2016 in poi ha portato alla decisione, per molti tennisti, di non prendere parte ai Giochi, anche perché in contemporanea con le Olimpiadi i calendari, sia dell’ATP Tour che del WTA Tour, proseguono normalmente.

PUNTI ASSEGNATI DAI TORNEI OLIMPICI DEL TENNIS

