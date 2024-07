Tennis, le coppie di doppio misto alle Olimpiadi 2024: ci sono Medvedev, Zverev e Tsitsipas! L’Italia ci prova

Il torneo di doppio misto farà parte del programma delle Olimpiadi di Parigi 2024, con la presenza di sedici coppie composte da un uomo e da una tappa. I tennisti si fronteggeranno in un tabellone a eliminazione diretta a partire dagli ottavi di finale, bisognerà vincere tre partite per garantirsi una medaglia e l’Italia ci proverà con il duo formato da Andrea Vavassori (quest’anno due volte finalista Slam nel doppio maschile con Simone Bolelli) e Sara Errani (finalista al Roland Garros nel doppio femminile con Jasmine Paolini).

Spiccano nomi di grandissimo lusso come il russo Daniil Medvedev (con Mirra Andreeva), gli statunitensi Taylor Fritz e Coco Gauff, il canadese Felix Auger-Aliassime (con Gabriela Dabrowski), i greci Stefanos Tsitsipas e Maria Sakkari, il tedesco Alexander Zverev (con Laura Siegemund), i kazaki Elena Rybakina e Alexander Bublik. Quelli citati sono grandi talenti a livello individuale e stazionano nelle posizioni nobili di ranking ATP e WTA, ma il doppio misto è naturalmente molto particolare.

Il sorteggio del tabellone è previsto per giovedì 25 luglio, l’Italia sarà tra le teste di serie e ha i mezzi per puntare a un obiettivo importante. Ricordiamo che i tornei di tennis si disputeranno da sabato 27 luglio a domenica 4 agosto sulla terra rossa del Roland Garros, dove poco più di un mese fa è andato in scena il secondo Slam della stagione.

ENTRY-LIST DOPPIO MISTO OLIMPIADI PARIGI 2024

Australia: Matthed Ebden / Ellen Perez

Canada: Felix Auger-Aliassime / Gabriela Dabrowski

Croazia: Mate Pavic / Donna Vekic

Cechia: Tomas Machac / Katerina Siniakova

Francia: Caroline Garcia / Edouard Roger-Vasselin

Germania: Laura Siegemund / Alexander Zverev

Gran Bretagna: Joe Salisbury / Heather Watson

Grecia: Maria Sakkari / Stefanos Tsitsipas

Italia: Sara Errani / Andrea Vavassori

Giappone: Kei Nishikori / Ena Shibahara

Kazakhstan: Alexander Bublik / Elena Rybakina

Paesi Bassi: Wesley Koolhof / Demi Schuurs

Cina: Zhizhen Zhang / Qinwen Zheng

Spagna: Marcel Granollers / Sara Sorribes Tormo

USA: Taylor Fritz / Coco Gauff

AIN (Russia): Daniil Medvedev / Mirra Andreeva