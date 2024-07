Tennis, il sorteggio degli italiani in tutti i tabelloni delle Olimpiadi: insidie per Musetti e Paolini, meglio il doppio femminile

Sono stati sorteggiati i tabelloni di tennis che animeranno le Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia si affiderà a Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi e Andrea Vavassori nel torneo singolare (Jannik Sinner ha dato forfait a causa di una tonsillite); Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto nel singolare femminile; Andrea Vavassori e Simone Bolelli, Musetti e Darderi in doppio; Paolini e Sara Errani, Bronzetti e Cocciaretto in doppio; Vavassori ed Errani nel doppio misto. Vediamo com’è andato il sorteggio degli italiani.

SORTEGGIO ITALIANI OLIMPIADI PARIGI 2024

SINGOLARE MASCHILE

Lorenzo Musetti dovrà prendere con le pinze l’esordio contro il sempre arcigno padrone di casa Gael Monfils e poi al secondo turno potrebbe incrociare lo specialista argentino Mariano Navone (favorito contro il portoghese Nuno Borges). Si preannuncia un ottavo di finale particolarmente impegnativo contro lo statunitense Taylor Fritz, che però non dovrà sottovalutare il debutto col kazako Alexander Bublik e chi avrà la meglio tra il britannico Jack Daper e il giapponese Kei Nishikori. Il toscano è nel possibile quarto di finale del quotatissimo tedesco Alexander Zverev (tra i favoriti per le medaglie) e nella parte alta di tabellone dove figura il serbo Novak Djokovic.

Luciano Darderi debutta subito contro una testa di serie di rango come lo statunitense Tommy Paul: servirà subito un grande colpaccio per meritarsi il confronto con il ceco Jakub Mensik o il kazako Alexander Shevchenko, poi l’ottavo di finale sarebbe anche sostenibile contro l’australiano Alex de Minaur ma nei quarti di finale sarebbe chiuso dallo spagnolo Carlos Alcaraz.

Matteo Arnaldi ha un sogno: affrontare il serbo Novak Djokovic al terzo turno, ma per arrivarci dovrà battere il francese Arthur Fils al debutto e poi avere la meglio sul vincente di Raonic-Koepfer, poi salvo imprese il tabellone gli verrebbe chiuso dal numero 1 del seeding. Andrea Vavassori ha preso il posto di Jannik Sinner, ma le sue energie saranno riposte sul doppio: primo turno con lo spagnolo Pedro Martinez, poi successivamente avrebbe il norvegese Casper Ruud, grande esperto del mattone tritato.

SINGOLARE FEMMINILE

Jasmine Paolini si presenta all’appuntamento dopo aver disputato le finali al Roland Garros e a Wimbledon. L’azzurra è attesa da un esordio agevole contro la rumena Ana Bogdan e poi avrebbe un secondo turno decisamente complicato contro la russa Mirra Andreeva, sconfitta nella semifinale del Roland Garros (affronterà la polacca Magda Linette al debutto). L’azzurra, numero 5 del ranking WTA, è nel’ottavo di finale della brasiliana Beatriz Haddad Maia, nel quarto della statunitense Jessica Pegula e nella semifinale dell’altra americana Coco Gauff, dunque ha evitato la polacca Iga Swiatek fino a un’eventuale finale.

Elisabetta Cocciaretto partirà sfavorita contro Diana Shnaider, ma in ogni caso il tabellone le sarebbe chiuso al terzo turno contro Swiatek. Lucia Bronzetti cercherà di impensierire la croata Donna Vekic per meritarsi la sfida con la vincente di Andreescu-Tauson, il cammino le sarebbe chiuso in un eventuale ottavo contro Gauff.

DOPPIO MASCHILE

Simone Bolelli e Andrea Vavassori, teste di serie numero 1 del tabellone, debutteranno contro gli spagnoli Pablo Carreno Busta e Marcel Granollers, per poi meritarsi il secondo turno da disputare verosimilmente contro gli australiani John Peers e Matthew Ebden (ampiamente favoriti contro i libanesi Hady Habib e Benjamin Hassan).

L’eventuale quarto di finale potrebbe essere contro i croati Nikola Mektic e Mate Pavic, ovvero i Campioni Olimpici di Tokyo 2020. Il cammino non sarà comunque dei più semplici per i balcanici, attesi dai tedeschi Dominik Koepfer e Jan-Lennard Struff e poi o dai fratelli greci Stefanos e Petros Tsitsipas o i portoghesi Nuno Borges e Francisco Cabral. Nella parte alta del tabellone, quella in cui sono presenti anche gli statunitensi Taylor Fritz e Tommy Paul e i francesi Arthur Fils e Ugo Humbert.

Lorenzo Musetti e Luciano Darderi esordiranno contro i cileni Nicolas Jarry e Alejandro Tabilo, con il rischio di dover sfidare al secondo turno i britannici Joe Salisbury e Neal Skupski (attesi al debutto dai cechi Tomas Machac e Adam Pavlasek). Ci potrebbe essere un quarto di finale contro Daniil Medvedev che, in coppia con Roman Safiullin, inizierà contro i quotatissimi tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz per guadagnare un secondo turno o contro gli indiani Balaji/Bopanna o i francesi Reboul/Roger-Vasselin.

DOPPIO FEMMINILE

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno avuto in sorte un buon tabellone: debutto contro le neozelandesi Routliffe/Sun, secondo turno contro le vincenti della sfida tra le olandesi Rus/Schuurs e le francesi Garcia/Parry, poi un quarto di finale possibile contro le brasiliane Haddad Maia/Stefani. L’annunciata semifinale potrebbe essere contro le statunitensi Coco Gauff e Jessica Pegula, che però dovranno fare i conti con le ceche Karolina Muchova e Linda Noskova e con le ucraine Marta Kostyuk e Dayana Yastremska.

Impegno subito esigente per Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto contro le spagnola Cristina Bucsa e Sara Sorribes Tormo, ma in caso di vittoria potrebbero anche farci largo verso un quarto di finale contro le statunitensi Danielle Collins e Desirae Kravczyk, che sulla loro strada potrebbero incrociare le ucraine Lyudmyla Kichenok e Nadiia Kichenok.

DOPPIO MISTO

Sara Errani e Andrea Vavassori esordiranno contro la fortissima coppia russa composta da Daniil Medvedev e Mirra Andreeva (formalmente gareggiano come atleti neutrali indipendenti). In caso di vittoria gli azzurri potrebbero sfidare i quotatissimi greci Stefanos Tsitsipas e Maria Sakkari, favoriti all’esordio contro gli olandesi Demi Schuurs e Wesley Koolhof.