Tennis, gli italiani impegnati nei tornei della settimana post-Wimbledon. Presenti anche Berrettini e Darderi

Cala il sipario sulla stagione dell’erba con la finale maschile di Wimbledon e ritorna la terra rossa, con una serie di tornei che vanno ad anticipare un altro importante appuntamento stagionale, quello delle Olimpiadi di Parigi 2024. Sono veramente tanti gli italiani presenti in questa settimana sia nel circuito maschile sia in quello femminile.

Il torneo di maggior importanza è sicuramente l’ATP 500 di Amburgo, dove il numero uno del seeding sarà il padrone di casa Alexander Zverev ed il numero due è il danese Holger Rune. Sono ben quattro gli azzurri presenti nel tabellone principale, anche se due di questi si affronteranno già in un derby al primo turno. Si tratta di Luciano Darderi, che sarà presente a Parigi 2024, e Lorenzo Sonego. Alle Olimpiadi ci sarà anche Matteo Arnaldi, numero sei del seeding sulla terra rossa tedesca e che farà il suo esordio con lo spagnolo Pedro Martinez. Presente pure Flavio Cobolli, che incrocerà al primo turno il tedesco Daniel Altmaier.

Un bel gruppetto azzurro è presente anche in Svizzera nell’ATP 250 di Gstaad, che ha in Stefanos Tsitsipas la testa di serie numero uno. Fa il suo ritorno in campo Matteo Berrettini, numero sei del seeding, che affronterà al primo turno l’argentino Pedro Cachin. Presente anche Fabio Fognini, settima testa di serie, che attende un qualificato. In tabellone c’è Stefano Napolitano ed anche lui non conosce ancora il nome dell’avversario, visto che arriverà dalle qualificazioni.

Un altro torneo che si disputerà questa settimana è l’ATP 250 di Bastad in Svezia, con il russo Andrey Rublev ed il norvegese Casper Ruud come prime teste di serie. In attesa delle sfide di qualificazione di Matteo Gigante ed Andrea Pellegrino, in tabellone per l’Italia c’è il solo Francesco Passaro, che affronterà al primo turno il giapponese Taro Daniel.

In campo femminile si gioca tra i vari tornei anche in Italia con il WTA 250 di Palermo. La testa di serie numero uno sarà la cinese Qinwen Zheng, che sarà anche l’avversaria al primo turno di Sara Errani. Presenti anche Lucia Bronzetti e Martina Trevisan, che affronteranno rispettivamente la francese Elsa Jacquemot e l’olandese Arantxa Rus.

Jannik Sinner ha rinunciato alla partecipazione del torneo di Bastad dopo aver comunicato di doversi prendere un periodo di riposo dopo i problemi avuti nel quarto di finale di Wimbledon con Daniil Medvedev. Lorenzo Musetti ha tolto l’iscrizione dall’ATP di Amburgo dopo la straordinaria semifinale raggiunta a Wimbedon. Non giocherà neppure Jasmine Paolini, che dopo la storica finale di Wimbledon ora ha nel mirino una medaglia a Parigi 2024. Stesso identico obiettivo anche di Sinner e Musetti, che giocheranno pure insieme in doppio.

ITALIANI PRESENTI NEI TORNEI ATP E WTA SETTIMANA 15-21 LUGLIO

ATP 500 AMBURGO – Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego

ATP 250 GSTAAD – Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Stefano Napolitano

ATP 250 BASTAD – Francesco Passaro

WTA 250 PALERMO – Sara Errani, Lucia Bronzetti, Martina Trevisan