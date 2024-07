Tennis, Filippo Volandri: “Anche senza Sinner ci sono chance di medaglia, la squadra è forte”

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono cominciate questa sera con la cerimonia d’apertura con la sfilata sulla Senna. Eccetto alcune prove già disputate prima della cerimonia di questa sera, le gare cominceranno domani, compresi i tabelloni di singolare e di doppio nel tennis.

Ha parlato così alla vigilia dell’inizio dei Giochi il capitano Filippo Volandri ai microfoni di Eurosport, partendo dall’assenza di Sinner: “Sinner manca a tutti e alle Olimpiadi in generale. Lui è un portatore sano di professionalità e di valori dello sport. Dopo Wimbledon sono stati pianificati giustamente alcuni giorni di riposo, poi una settimana di allenamento su terra. Al giorno programmato della partenza si è saputo alle 7 del mattino che era stato male durante la notte, la febbre è aumentata, placche, tonsillite e alla fine ha deciso di non giocare. Come successo in Davis sappiamo di avere una squadra forte, allargata e piena di giocatori forti e l’obiettivo rimane quello di portare a casa una medaglia dopo tantissimi anni“.

Sulle possibilità del resto della squadra: “Vavassori era al settimo cielo alla notizia di poter giocare in singolare, è un bravissimo professionista e ci tiene tantissimo a questo appuntamento. Gli altri stanno arrivando, come Musetti: tutti avevano bisogno di giocare qualche partita sulla terra. Il tabellone è tosto, però speriamo di arrivare in fondo anche contro avversari tosti”.

“Arnaldi e Musetti hanno giocato contro gli stessi giocatori al Roland Garros, in condizioni diverse, ma i giocatori si conoscono e ci sono buoni presupposti. Bolelli e Vavassori hanno un tabellone difficile, già a partire dal primo turno, Granollers è numero 2 al mondo. Però si parte dallo stesso presupposto: cercare di portare a casa la medaglia“.