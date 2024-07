Tennis, Errani/Vavassori trovano subito Andreeva/Medvedev: sorteggio duro nel doppio misto

Si è delineato il tabellone del doppio misto alle Olimpiadi di Parigi 2024, aperto a sedici coppie che si fronteggeranno sulla terra rossa del Roland Garros. Sara Errani e Andrea Vavassori saranno chiamati a un debutto di fuoco contro la coppia russa composta da Daniil Medvedev e Mirra Andreeva (formalmente gareggiano come atleti neutrali indipendenti).

Medvedev è il numero 5 del ranking ATP singolare, è reduce dalla semifinale a Wimbledon ed è uno dei tennisti più attesi della rassegna a cinque cerchi. Per l’occasione sarà affiancato da Andreeva, numero 32 del ranking WTA: la prodigiosa 17enne è stata sconfitta da Jasmine Paolini nella recente semifinale del Roland Garros.

Ostacolo decisamente complicato per gli azzurri che, in caso di successo, potrebbero dover fare i conti contro i quotatissimi greci Stefanos Tsitsipas e Maria Sakkari, favoriti all’esordio contro gli olandesi Demi Schuurs e Wesley Koolhof. Occorre vincere due partite per accedere alle semifinali ed entrare in zona medaglie, gli italiani potrebbero fronteggiare gli australiani Matthew Ebden ed Ellen Perez (testa di serie numero 2 del tabellone), che giocheranno contro gli spagnoli Marcel Granollers (numero 1 del ranking ATP di doppio maschile) e Sara Sorribes Tormo.

Dall’altra parte del tabellone, invece, spiccano tre uomini di grandissimo peso tecnico: il tedesco Alexander Zverev (affiancato da Laura Siegemund, debutto con i cechi Siniakova/Machac), il canadese Felix Auger-Aliassime (con Gabriela Dabrowski, esordio con i britannici Watson/Salisbury) e lo statunitense Taylor Fritz, che con la connazionale Coco Gauff (numero 2 del mondo) sfiderà i kazaki Rybakina/Bublik.

TABELLONE DOPPIO MISTO OLIMPIADI PARIGI 2024

Siegemund/Zverev (Germania) vs Siniakova/Machac (Cechia)

Garcia/Roger-Vasselin (Francia) vs Shibahara/Nishikori (Giappone)

Gauff/Fritz (USA) vs Rybakina/Bublik (Kazakhstan)

Watson/Salisbury (Gran Bretagna) vs Dabrowski/Auger-Aliassime (Canada)

Errani/Vavassori (Italia) vs Andreeva/Medvedev (AIN)

Schuurs/Koolhof (Paesi Bassi) vs Sakkari/Tsitsipas (Grecia)

Vekic/Pavic (Croazia) vs Zheng/Zhang (Cina)

Sorribes Tormo/Granollers (Spagna) vs Perez/Ebden (Australia)