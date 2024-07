Tennis, Errani/Paolini: il debutto alle Olimpiadi slitta a domani

Non debutteranno neanche oggi Sara Errani e Jasmine Paolini. L’esordio delle teste di serie numero 3 del tabellone di doppio femminile slitta a domani: il programma odierno, che includeva quasi tutti i match di ieri, rimandati per pioggia, specie su alcuni campi era particolarmente ingolfata, quindi dei match slittano alla giornata di lunedì.

Erano programmati una serie di primi turni dei doppi femminili e l’unico a svolgersi è stato quello tra Begu/Niculescu e Hsieh/Tsao. Il tentativo invece è quello di provare a finire i doppi maschili: sul Campo 9, in cui erano previste Paolini ed Errani, Bolelli e Vavassori non cominceranno prima delle 20.30, quindi l’inizio di alcuni doppi tra cui quello delle azzurre sarebbe stato in tarda serata.

Un giorno in più di riposo per Sara Errani dopo il primo turno del singolare in cui ha perso nettamente contro Zheng non raccogliendo un game e per Jasmine Paolini, che invece domani giocherà il suo secondo turno contro Magda Linette.