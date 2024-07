Tennis, come cambiano le teste di serie senza Sinner alle Olimpiadi? Alcaraz-Djokovic solo in finale, Musetti sale

Jannik Sinner non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi 2024 a causa di una tonsillite. Il numero 1 del mondo ha rinunciato ai Giochi per un sopraggiunto problema di salute, giusto alla vigilia del sorteggio dei tabelloni. L’Italia perde la sua stella dell’universo tennistico, che tra l’altro era già stata assente a Tokyo 2020 per una scelta definita tecnica. Il tennista altoatesino non sarà della partita e non potrà dunque andare a caccia di una medaglia nel torneo di singolare e in quello di doppio, dove avrebbe fatto coppia con Lorenzo Musetti.

Il forfait di Jannik Sinner muta sensibilmente il novero delle teste di serie e incide tantissimo sul sorteggio. La rinuncia dell’azzurro ha infatti permesso al serbo Novak Djokovic di prendere il numero 1 del seeding e allo spagnolo Carlos Alcaraz di salire in seconda piazza, dunque il confronto tra il balcanico e l’iberico sarà possibile soltanto in un’eventuale finale per la medaglia (o d’oro o di bronzo). Il ruolo di tds numero 3 sarà coperto dal tedesco Alexander Zverev, mentre il russo Daniil Medvedev diventa il numero 4.

A seguire, nell’ordine, troviamo l’australiano Alex de Minaur, il norvegese Casper Ruud, lo statunitense Taylor Fritz e il greco Stefanos Tsitsipas. Lorenzo Musetti è diventato il numero 12 (ha guadagnato una posizione, come tutti d’altronde), alle spalle dello statunitense Tommy Paul, del francese Ugo Humbert e del danese Holger Rune. Il cileno Alejandro Tabilo rientra tra le teste di serie con il numero 16 dietro all’argentino Sebastian Baez, al canadese Felix Auger-Aliassime e al francese Arthur Fils.

TESTE DI SERIE TENNIS OLIMPIADI PARIGI 2024

1. Novak Djokovic (Serbia)

2. Carlos Alcaraz (Spagna)

3. Alexander Zverev (Germania)

4. Daniil Medvedev (Russia)

5. Alex de Minaur (Australia)

6. Casper Ruud (Norvegia)

7. Taylor Fritz (USA)

8. Stefanos Tsitsipas (Grecia)

9. Tommy Paul (USA)

10. Ugo Humbert (Francia)

11. Holger Rune (Danimarca)

12. Lorenzo Musetti (Italia)

13. Sebastian Baez (Argentina)

14. Felix Auger-Aliassime (Canada)

15. Arthur Fils (Francia)

16. Alejandro Tabilo (Cile)