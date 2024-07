Tennis, chi affronteranno Errani/Paolini ai quarti del tabellone olimpico di doppio femminile

Sara Errani e Jasmine Paolini si sono qualificate per i quarti di finale del torneo di doppio femminile del tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024: le azzurre, accreditate della terza testa di serie, nono conoscono il nome delle loro prossime avversarie.

Nel prossimo turno, in programma domani, le azzurre affronteranno le vincenti della sfida odierna tra le britanniche Katie Boulter ed Heather Watson e le brasiliane Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani, coppia numero 6 del seeding.

Il tabellone di doppio femminile, infatti, prevede in data odierna gli ultimi cinque incontri degli ottavi di finale, mentre i quarti si giocheranno tutti domani. Le semifinali sono previste venerdì, infine entrambe le finali (per l’oro e per il bronzo) sono in programma domenica.

Oggi, però, Sara Errani sarà impegnata in doppio misto con Andrea Vavassori: per l’azzurra, in caso di successo, potrebbe prospettarsi un doppio impegno sia domani che venerdì, in quanto quest’ultimo torneo, da programma, si concluderà il 2 agosto, e quindi occorrerà giocare un turno al giorno a partire da oggi.