Tennis, Rafa Nadal estasiato dal doppio con Alcaraz, ma non scioglie ancora i dubbi sul singolare delle Olimpiadi

Rafa Nadal sta vivendo letteralmente un frullatore di emozioni in queste giornate dei Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Il fuoriclasse spagnolo, insignito del ruolo di tedoforo nel corso della Cerimonia Inaugurale di venerdì, ha dato il via al suo torneo di doppio al fianco di Carlos Alcaraz ma, di pari passo, deve ancora decidere in maniera definitiva sul suo torneo in singolare.

Il duo iberico ha vinto il suo match d’esordio con il punteggio di 76 64 contro gli argentini Máximo González e Andrés Molteni ma, appena concluso l’incontro disputato al Roland Garros, la domanda immediata è stata: “Il maiorchino domani giocherà in singolare?” Il programma per il vincitore di 22 tornei del Grande Slam lo vede opposto all’ungherese Marton Fucsovics (prima dell’eventuale secondo turno contro Novak Djokovic), ma scenderà in campo davvero?

Rafa Nadal non ha voluto dare una risposta definitiva fino alla tarda serata di ieri. Tutto rimane ancora in bilico ma, come spiega la stampa spagnola, la sensazione è che il nativo di Manacor si possa concentrare solamente sul torneo di doppio. Le sue parole: “Cosa farò? Prenderemo la decisione che riteniamo più opportuna, per avere la possibilità di portare a casa medaglie, per cercare di darci le opzioni per realizzare questo sogno. A volte aggiungere toglie e non dà. Con questo non sto dicendo che non giocherò è una riflessione che faccio e cercheremo di prendere la decisione che riteniamo più opportuna come squadra per darci le migliori opzioni. Domani (oggi ndr) decideremo se giocare oppure no”.

Ultima battuta su come sta vivendo il doppio con Carlitos Alcaraz: “Giocare insieme per rappresentare la Spagna ai Giochi è qualcosa di speciale. La vittoria all’esordio ci permette di sognare e andare avanti. Abbiamo lavorato bene come coppia. Avere uno come Carlos al mio fianco mi dà grande tranquillità, fiducia ed energia. Abbiamo avuto molta carica insieme e l’atteggiamento giusto”.