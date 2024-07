Tamberi si testa a Szekesfehervar: “Ogni singolo salto conta sempre di più verso Parigi”

Prosegue per Gianmarco Tamberi il percorso di avvicinamento verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024, in cui cercherà di bissare l’oro a cinque cerchi conquistato nell’ultima edizione a Tokyo. ‘Gimbo’ sarà di scena quest’oggi nel Meeting di Szekesfehervar (Ungheria), valevole come tappa Gold del Continental Tour, per trovare delle risposte positive in vista delle settimane che precedono le Olimpiadi parigine.

“È un giorno importante per ‘costruire’ . Ogni singolo salto in avvicinamento alle Olimpiadi conta sempre di più. Proverò a performare al meglio, a perfezionare la tecnica e a sfidare me stesso. Non mancano molti meeting prima delle Olimpiadi, al 99% saranno i miei ultimi Giochi, quindi non vedo l’ora“, ha dichiarato il marchigiano nella conferenza stampa della vigilia.

Il campione europeo, mondiale e olimpico in carica ha inoltre ricordato l’importanza del meeting ungherese nel 2017 dopo l’infortunio dell’estate precedente: “Ricordo perfettamente che tre giorni prima avevo gareggiato a Parigi in Diamond League saltando 2,20. Mi chiusi in camera senza voler parlare con nessuno, soltanto Mutaz Barshim riuscì a convincermi ad aprire. Allora chiamai l’organizzatore di questa gara, lo pregai di poter partecipare, e quel 2,28 fu come tornare dall’inferno“.

Tamberi si è poi congratulato con la collega ucraina Yaroslava Mahuchikh, neo primatista mondiale con il 2,10 saltato domenica in Diamond League a Parigi: “A volte in allenamento mi capita di non riuscire a saltarlo 2,10… Lei è un’atleta fantastica e sta dando tanta speranza al suo Paese“.