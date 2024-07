Tabellone WTA Iasi 2024: Martina Trevisan sesta testa di serie, c’è Mirra Andreeva

Sorteggiato il tabellone della prima edizione del WTA 250 di Iasi (Romania), l’Unicredit Iasi Open che si svolge sui campi in terra battuta della cittadina rumena. Un campo di partecipazione discreto, considerato che siamo alle porte delle Olimpiadi e molte giocatrici durante questa settimana sono a riposo, in funzione proprio dell’appuntamento parigino.

La testa di serie numero 1 sarà la russa Mirra Andreeva: la giovanissima classe 2007 siberiana affronterà in un primo turno estremamente interessante la tedesca Noma Noha Akugue, classe 2003 e finora talento inespresso. La settimana scorsa a Palermo ha messo alle strette Karolina Muchova, vedremo quello che riuscirà a fare in terra rumena.

Sulla strada di Andreeva ai quarti di finale ci potrebbe essere l’unica azzurra presente, ossia Martina Trevisan. La fiorentina troverà una qualificata al debutto per poi affrontare la giovane russa Timofeeva o un’altra qualificata. Nella parte bassa di tabellone la prima testa di serie è Tatjana Maria e subito dopo c’è la padrona di casa Jacqueline Cristian.

Ecco il tabellone principale:

WTA250 Iasi Singles Main Draw

Romanian R1 Matchups:

Anca Todoni vs Qualifier

Irina Bara vs Marina Bassols Ribera

Gabriela Ruse vs Anastasia Tikhonova

Jaqueline Cristian vs Qualifier

Irina Begu vs Qualifier

Miriam Bulgaru vs Tatjana Maria pic.twitter.com/X2qP4szG6C

