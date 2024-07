Tabellone ATP Gstaad 2024: Matteo Berrettini sulla strada per Auger-Aliassime. Di scena anche Fognini e Napolitano

Sebbene oggi sia Basilea il torneo più titolato in terra elvetica, a rimanere conosciuto come l’Open di Svizzera è sempre il 250 di Gstaad. Un torneo, questo, sempre benvoluto dai giocatori, anche per l’aria, e con una storia che data addirittura al 1897 sotto vari nomi. Fu uno degli ultimi eventi con la finale al meglio dei 3 set su 5 prima che l’ATP le bloccasse tutte dal 2007 in poi (salvo la Masters Cup, oggi ATP Finals, e Miami, solo per quell’anno).

Torna in campo Matteo Berrettini, che qui vinse il primo titolo sul circuito ATP nel 2018. Nella fattispecie si trova davanti l’argentino Pedro Cachin, un anno disastroso fino a Madrid, torneo dal quale è riuscito quantomeno a rendere un po’ meglio. Nessun precedente tra i due e zona di tabellone che, per il romano, porta dritto a Felix Auger-Aliassime: con il canadese potrebbero essere quarti di finale.

Si trova nel primo quarto, invece, Fabio Fognini, che qui si impose nel 2017. Il ligure debutterà con un qualificato, per poi mettere in scena una potenziale suggestiva sfida con Dominic Thiem, o meglio con la versione attuale (e ormai vicina al ritiro) dell’austriaco. La speranza di molti è un quarto spettacolo con il greco Stefanos Tsitsipas.

Più in basso, invece, c’è Stefano Napolitano. Al biellese è andata tutto sommato bene, perché al primo turno può pescare un qualificato (a tal proposito, già fuori Giovanni Fonio che pure avrebbe potuto battere il francese Quentin Halys). La sua corsa andrebbe a complicarsi di molto al secondo, dove ci sarebbe il francese Ugo Humbert.

TABELLONE ATP 250 GSTAAD 2024

Tsitsipas (GRE) [1]-Bye

Huesler (SUI) [WC]-Medjedovic (SRB)

Thiem (AUT)-Qualificato

Qualificato-Fognini (ITA) [7]

Auger-Aliassime (CAN) [3]-Bye

Hanfmann (GER)-Dzumhur (BIH)

Kopriva (CZE)-Galan (COL)

Cachin (ARG)-Berrettini (ITA) [6]

Struff (GER) [5]-Ramos Viñolas (ESP)

Riedi (SUI) [WC]-Barrere (FRA)

van de Zandschulp (NED)-Stricker (SUI) [WC]

Bye-Etcheverry (ARG) [4]

Wawrinka (SUI) [8]-Klein (SVK)

Qualificato-Gasquet (FRA)

Qualificato-Napolitano (ITA)

Bye-Humbert (FRA) [2]