Superbike, Toprak Razgatlioglu fa il vuoto nella FP1 di Donington. Petrucci ottimo 2°, Bulega lontano

Toprak Razgatlioglu prosegue nel suo ottimo momento. Il pilota turco della BMW, infatti, ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, quinto appuntamento del Mondiale Superbike 2024. Sullo splendido tracciato di Donington Park il leader della classifica generale ha dominato la scena, rifilando distacchi ampi a tutti i rivali, mettendo anche in mostra una continuità di prestazione davvero sensazionale.

Il turco ha chiuso la sessione inaugurale con il tempo di 1:26.419, con la bellezza di 416 millesimi di margine su Danilo Petrucci (Ducati) mentre proprio sotto la bandiera a scacchi si mette in terza posizione lo statunitense Garrett Gerloff (BMW) a 633. Quarta posizione per il britannico Alex Lowes (Kawasaki) a 706 millesimi, quinta per lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati) a 738, mentre è sesto l’australiano Remy Gardner (Yamaha) a 899.

Si ferma in settima posizione Andrea Locatelli (Yamaha) a 911 millesimi, mentre dall’ottava posizione di Nicolò Bulega (Ducati) i distacchi valicano il secondo (+1.092) con Andrea Iannone (Ducati) nono a 1.245, quindi decimo il britannico Scott Redding (BMW) a 1.335. Chiude in 12a posizione Michael Ruben Rinaldi (Ducati) a 1.365, davanti a Jonathan Rea (Yamaha), 13° a 1.428, mentre è 18° Axel Bassani (Kawasaki) a 1.787. A questo punto la classe dedicata alle moto derivate di serie tornerà in azione alle ore 16.00 per la seconda sessione di prove libere, confidando che il meteo delle Midlands rimanga clemente.

CLASSIFICA FP1 GP GRAN BRETAGNA 2024 SBK

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR 1’26.419 14 271 276 1’26.419

2 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 1’26.835 +0.416 18 273 274 1’26.835

3 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 1’27.052 +0.633 20 269 273 1’27.052

4 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’27.125 +0.706 17 269 269 1’27.125

5 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1’27.157 +0.738 21 273 276 1’27.157

6 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1’27.318 +0.899 22 269 269 1’27.318

7 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’27.330 +0.911 19 267 268 1’27.330

8 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 1’27.511 +1.092 19 273 273 1’27.511

9 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 1’27.664 +1.245 20 271 272 1’27.664

10 45 REDDING Scott BMW M 1000 RR 1’27.754 +1.335 19 264 267 1’27.754

11 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’27.756 +1.337 18 258 267 1’27.756

12 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 1’27.784 +1.365 19 269 273 1’27.784

13 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 1’27.847 +1.428 10 262 264 1’27.847

14 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 1’27.904 +1.485 20 271 272 1’27.904

15 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 1’27.953 +1.534 23 263 267 1’27.953

16 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 1’28.019 +1.600 17 264 267 1’28.019

17 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 1’28.114 +1.695 23 265 270 1’28.114

18 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 1’28.206 +1.787 17 263 266 1’28.206

19 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1’28.445 +2.026 16 267 267 1’28.445

20 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1’28.518 +2.099 22 265 269 1’28.518

21 95 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 1’28.615 +2.196 16 226 268 1’28.615

22 5 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 1’28.673 +2.254 21 259 262 1’28.673

23 27 NORRODIN Adam Honda CBR1000 RR-R 1’30.623 +4.204 20 257 259 1’30.623