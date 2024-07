Superbike, Toprak Razgatlioglu domina Gara-1 di Silverstone e allunga in classifica generale

Toprak Razgatlioglu. Toprak Razgatlioglu. Sempre Toprak Razgatlioglu. Il pilota turco, dopo aver dominato le prove libere e la superpole di questa mattina, non ha lasciato scampo ai rivali nemmeno nella Gara-1 del Gran Premio di Gran Bretagna, quinto appuntamento del Mondiale superbike 2024, mettendo in mostra una prova di forza davvero impressionante.

Sullo splendido scenario del tracciato di Donington Park il portacolori del team BMW ha dettato legge sin dal primo metro. Allo spegnimento dei semafori, infatti, l’ex Yamaha è scattato nella maniera migliore, ha imboccato curva 1 al comando e, da li in avanti, non si è più voltato indietro, fino al momento di tagliare il traguardo a braccia alzate.

Alle sue spalle, con un distacco “ciclistico”, il britannico Alex Lowes (Kawasaki) autore di una gara solida (+11.3 secondi) mentre completa il podio Alvaro Bautista (Ducati) a 13.1. Si ferma in quarta posizione, dopo aver perso il confronto diretto con il campione del mondo, Nicolò Bulega (Ducati), a 14.9, mentre centra un quinto posto incoraggiante Jonathan Rea (Yamaha). Il nord-irlandese disputa forse la sua migliore manche del campionato e si ferma a 16.3 dalla vetta

Sesta posizione per Andrea Locatelli (Yamaha) a 16.6, settima per Danilo Petrucci (Ducati) a 17.6, quindi ottavo lo svizzero Dominique Aegerter (Yamaha) a 24.6, nono l’olandese Michael van der Mark (BMW) a 25.0, mentre completa la top10 l’australiano Remy Gardner (Yamaha) a 25.5. Chiude in 11a posizione Andrea Iannone (Ducati) a 27.2, davanti ad Axel Bassani (Kawasaki) 12° a 28.8. 15° Michael Ruben Rinaldi (Ducati) a 33.3.

Dopo Gara-1 sul tracciato inglese la classifica generale vede Toprak Razgatlioglu saldamente al comando con 204 punti contro i 171 di Nicolò Bulega e Alvaro Bautista.

ORDINE DI ARRIVO GARA-1 GP GRAN BRETAGNA 2024 SBK

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR LEAD LEAD 1’25.786 269 272

2 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 11.384 +11.384 1’26.611 265 271

3 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 13.167 +1.783 1’26.658 273 278

4 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 14.913 +1.746 1’26.717 272 277

5 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 16.349 +1.436 1’26.847 263 270

6 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 16.611 +0.262 1’26.951 265 269

7 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 17.634 +1.023 1’26.946 273 278

8 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 24.648 +7.014 1’27.366 269 271

9 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 25.099 +0.451 1’27.265 267 273

10 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 25.563 +0.464 1’27.199 264 273

11 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 27.272 +1.709 1’27.208 269 277

12 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 28.838 +1.566 1’27.309 264 273

13 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 30.210 +1.372 1’27.528 266 270

14 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 30.467 +0.257 1’27.378 276 276

15 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 33.306 +2.839 1’27.491 268 273

16 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 44.244 +10.938 1’27.689 262 268

17 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 44.785 +0.541 1’27.906 267 272

18 5 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 45.309 +0.524 1’27.784 263 267

19 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 58.529 +13.220 1’27.364 267 271

20 27 NORRODIN Adam Honda CBR1000 RR-R > 1′ +25.925 1’29.299 254 264

RT 45 REDDING Scott BMW M 1000 RR 1’26.757 267 270

RT 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 271 275

RT 95 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R