Superbike, scatta il weekend di Most. Bulega e Bautista vogliono fermare il dominio di Razgatlioglu

Siamo entrati ufficialmente nella fase calda (e non solo per questioni climatiche) dell’estate della superbike. Siamo nel bel mezzo del back-to-back di luglio. Dopo l’appuntamento di Donington della scorsa settimana, si torna subito in azione in occasione del Gran Premio della Repubblica Ceca, sesta tappa del Mondiale 2024.

Sul tracciato di Most scatta un weekend che potrebbe assumere estrema importanza in vista della corsa al titolo del campionato dedicato alle moto derivate di serie. Dopo la tripletta di Toprak Razgatlioglu nella tappa britannica, il 27enne di Alanya comanda la graduatoria con 241 punti contro i 200 di Nicolò Bulega ed i 186 di Alvaro Bautista, con Alex Lowes che rimane in quarta posizione a quota 165.

In poche parole, stiamo assistendo alla prima fuga della stagione con il portacolori della BMW che sta spaventando tutti i rivali. Dopo un periodo (non troppo lungo a quanto pare) di ambientamento con la nuova moto, il pilota turco sta facendo il vuoto nelle ultime uscite, mettendo in chiaro che la sua voglia di titolo è notevole.

A questo punto starà alle Ducati rispondere presente. Nicolò Bulega e Alvaro Bautista devono assolutamente provare a fermare questo “magic moment” di Toprak Razgatlioglu per non dover gettare la spugna in largo anticipo rispetto al finale di campionato. La moto bolognese non è più dominante come accaduto nelle ultime annate. Starà ai piloti, quindi, mettere quel qualcosa in più per reagire.