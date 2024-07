Superbike, Razgatlioglu saluta Donington con una tripletta pesante per la classifica e ora Most…

Siamo entrati nel vivo dell’estate del Mondiale di superbike 2024 e la sensazione, nettissima, è che Toprak Razgatlioglu voglia indirizzare la corsa al titolo proprio in questi momenti. Il back-to-back tra Donington e Most sembra a fare al caso suo, e la tripletta (sontuosa) messa a segno nello scorso weekend ha rappresentato un segnale fortissimo.

Un dominio assoluto quello realizzato dal pilota del team BMW nel Gran Premio di Gran Bretagna. Primo in ogni turno di prove libere (warm-up compreso), quindi ha messo a segno superpole e tripletta tra le due manche e la Superpole Race. I rivali hanno provato a limitare i danni, specialmente Nicolò Bulega, ma lo hanno fatto a distacchi abissali.

Era dai tempi del miglior Jonathan Rea in Kawasaki o dell’Alvaro Bautista più prestazione che non si vedeva uno strapotere simile nel campionato dedicato alle moto derivate di serie. Il pilota turco, invece, sta rinverdendo questi fasti e la classifica generale lo sta ampiamente premiando. Dopo 5 round stagionali, infatti, il 27enne di Alanya comanda la graduatoria con 241 punti contro i 200 di Nicolò Bulega ed i 186 di Alvaro Bautista, con Alex Lowes che rimane in quarta posizione a quota 165.

Ora tutto sarà rimesso in palio nel fine settimana del Gran Premio della Repubblica Ceca che vivremo già nei prossimi giorni. Il tracciato di Most metterà in scena la sesta tappa del campionato e ci permetterà di capire un aspetto fondamentale. Ovvero se avremo ancora una lotta per il titolo. Se, infatti, Razgatlioglu dovesse proseguire con un feeling clamoroso con la sua moto e con i risultati messi a segno a Donington, la situazione potrebbe andare a indirizzarsi in largo anticipo…