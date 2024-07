Superbike, Razgatlioglu domina gara-2 e firma la tripletta a Donington. Fuga iridata su Bulega e Bautista

Toprak Razgatlioglu non si ferma più e vince con autorità anche gara-2 a Donington Park, completando una tripletta micidiale in occasione del Gran Premio del Regno Unito 2024, valevole come quinto round stagionale del Mondiale Superbike. Successo n.48 in carriera per fuoriclasse turco della BMW, che si porta a quota 7 affermazioni consecutive e 9 totali nel 2024.

Prosegue dunque la fuga iridata di Razgatlioglu, che bissa il “Triple” di Misano guadagnando punti pesanti sugli inseguitori in classifica generale. Seconda posizione all’arrivo con 8 secondi di distacco da Toprak per l’azzurro Nicolò Bulega, che eguaglia dunque il risultato della Superpole Race facendo il massimo con la sua Ducati Factory e precedendo sul podio la Kawasaki del padrone di casa britannico Alex Lowes.

Quarta piazza per la BMW di un altro inglese, Scott Redding, davanti alla Ducati ufficiale del campione mondiale in carica Alvaro Bautista, solo 5° con una discreta rimonta dopo un primo giro negativo. Italia in zona punti anche con Danilo Petrucci 6°, Andrea Locatelli 7° e Axel Bassani 10°, mentre restano esclusi dalla top15 Michael Ruben Rinaldi (17°) e Andrea Iannone, costretto al ritiro per un forte dolore all’avambraccio.

CLASSIFICA GARA-2 GP REGNO UNITO SUPERBIKE 2024

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR LEAD LEAD 1’27.656 1’25.597 269 271

2 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 8.062 +8.062 1’27.979 1’26.317 270 273

3 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 10.026 +1.964 1’27.899 1’26.446 266 272

4 45 REDDING Scott BMW M 1000 RR 12.275 +2.249 1’27.320 1’26.491 267 271

5 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 13.476 +1.201 1’27.128 1’26.634 275 276

6 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 15.562 +2.086 1’27.367 1’26.754 269 276

7 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 16.343 +0.781 1’27.195 1’26.898 267 268

8 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 16.742 +0.399 1’27.205 1’26.858 269 270

9 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 18.919 +2.177 1’27.609 1’26.889 268 273

10 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 23.306 +4.387 1’28.133 1’26.796 264 276

11 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 25.980 +2.674 1’27.732 1’26.912 270 272

12 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 26.107 +0.127 1’28.252 1’26.850 269 273

13 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 27.579 +1.472 1’27.582 1’27.059 271 277

14 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 29.658 +2.079 1’28.036 1’27.250 266 273

15 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 30.026 +0.368 1’28.155 1’27.310 272 273

16 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 30.158 +0.132 1’27.829 1’27.238 271 273

17 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 30.673 +0.515 1’28.107 1’27.169 272 275

18 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 31.449 +0.776 1’28.348 1’27.245 268 270

19 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 40.357 +8.908 1’28.623 1’27.758 261 270

20 5 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 48.929 +8.572 1’28.916 1’27.995 259 265

OUT 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 1’26.805 273 275

OUT 27 NORRODIN Adam Honda CBR1000 RR-R 1’28.830 265