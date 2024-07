Sonego-Navone oggi in tv, Wimbledon 2024: orario, programma, streaming

Arriva il momento di decollare: siamo pronti per Wimbledon, il terzo Slam della stagione. Dopo tre settimane di preparazione sull’erba post-Roland Garros, tutti i protagonisti si ritrovano all’All England Club per quello che è il Major con maggior fascino e tradizione.

Tra i vari italiani in campo nella prima giornata, c’è Lorenzo Sonego che affronta Mariano Navone in una sfida sulla carta alla portata. Sonego ha infatti cominciato discretamente questo swing sull’erba, con due vittorie in quattro partite: quella al primo turno di Halle contro Kecmanovic e al primo turno di Eastbourne contro Searle. Adesso l’occasione per tornare a passare un turno a Wimbledon per la prima volta dal 2022.

Dall’altra parte della rete ci sarà Mariano Navone: l’argentino è completamente nuovo sull’erba e ha fatto grande fatica nelle prime uscite ufficiali su questa superficie. Le sconfitte nette contro Draper e Hussey tra Queen’s e Eastbourne hanno messo in evidenza tutti i miglioramenti che deve fare la testa di serie numero 31 per adattarsi a queste condizioni.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario del match tra Lorenzo Sonego e Mariano Navone, match valevole per il primo turno di Wimbledon. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204) o i canali Sky Sport Wimbledon (canali 251-256). In streaming su Sky Go e NOW, mentre la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

SONEGO-NAVONE WIMBLEDON 2024

Lunedì 1° luglio

COURT 5 – 12:00 italiane

1. Lesia Tsurenko (UKR) vs Varvara Gracheva (FRA)

A seguire

2. Zhizhen Zhang (CHN) [32] vs Maxime Janvier (FRA)

A seguire

3. Anna Karolina Schmiedlova (SVK) vs Yafan Wang (CHN)

A seguire

4. Mariano Navone (ARG) [31] vs Lorenzo Sonego (ITA)

PROGRAMMA SONEGO-NAVONE WIMBLEDON 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Wimbledon 251-256 (in base al palinsesto)

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Diretta testuale: OA Sport