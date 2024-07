Softball: USA e Giappone chiudono la prima fase a punteggio pieno ai Mondiali 2024. Italia beffata

Il dado è tratto. Nella serata odierna si è chiusa la prima fase dei Campionati Mondiali 2024 di softball, rassegna in fase di svolgimento nel nostro Paese, precisamente a Castions di Strada (Udine). Dopo l’ultimo match in programma, quello che ha visto fronteggiarsi Italia e Canada, si è completato il quadro di quello che sarà il Super Round dedicato alle prime quattro della classe e il cosiddetto Placement Round, necessario per stabilire le posizioni di rincalzo dalla quinta all’ottava piazza.

Il raggruppamento A è terminato con la terza vittoria consecutiva degli Stati Uniti che, rispettando a pieno i favori del pronostico, hanno dominato in lungo e in largo contro la Cina, passando per 6-0. Le statunitensi, prime nel girone, accedono così alla seconda fase insieme al Canada, uscita vittoriosa all’ultima azione dell’ultimo inning beffando l’Italia per 5-4.

Nel gruppo B svetta invece il Giappone che, esattamente come la compagine a stelle e strisce, ha collezionato il terzo successo nella rassegna imponendosi di misura sull’Olanda per 3-4. Le Orange si sono comunque assicurate il posto d’onore necessario per staccare il pass per il Super round. Si ferma al quarto posto invece Porto Rico, oggi vincente contro il fanalino di coda Australia per 1-5.

Domani, giovedì 18 luglio, si svolgeranno dunque i seguenti incontri: per il Super Round si affronteranno Stati Uniti-Giappone e Olanda-Canada. Per il Placement Round l’Italia se la vedrà invece il Porto Rico, mentre la Cina con l’Australia. Di seguito le due classifiche.

MONDIALE SOFTBALL 2024: LA CLASSIFICA DEL GIRONE A

# Team W L T PCT GB 1 USA

United States 3 0 0 1.000 0 2 CAN

Canada 2 1 0 .667 1 3 ITA

Italy 1 2 0 .333 2 4 CHN

China 0 3 0 .000 3

MONDIALE SOFTBALL 2024: LA CLASSIFICA DEL GIRONE B

# Team W L T PCT GB 1 JPN

Japan 3 0 0 1.000 0 2 NED

Netherlands 2 1 0 .667 1 3 PUR

Puerto Rico 1 2 0 .333 2 4 AUS

Australia 0 3 0 .000 3

MONDIALI SOFTBALL 2024: I MATCH DI DOMANI (18 LUGLIO)

Ore 11:00 USA (1 A) – GIAPPONE (1 B)

Ore 14:00 CINA (4 B) – AUSTRALIA (4 A)

ORE 17:30 OLANDA (2 B) – CANADA (2 A)

ORE 20:30 Porto Rico (3 B – ITALIA (3 A)