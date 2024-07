Softball, perché il debutto con la Cina sarà già decisivo per l’Italia ai Mondiali

Si giocherà domani il primo incontro dell’Italia all’ultima fase dei Mondiali di softball, partiti lo scorso anno tra il nostro Paese, Spagna e Irlanda e che sul campo di Castions di Strada celebreranno la loro conclusione nella settimana che sta per arrivare.

Le azzurre partiranno contro la Cina, ed è con ogni probabilità questo il match che per la squadra guidata dal manager Federico Pizzolini è segnato alla voce vittoria senz’altre possibilità. Questo in virtù della composizione del girone: se le asiatiche non sono di certo insormontabili, e non raggiungono risultati rilevanti in chiave iridata da 30 anni, è altrettanto vero che l’accoppiata successiva Canada-USA è ciò che di più problematico ci sarà da gestire.

Per l’Italia un’occasione di estrema importanza, dunque, al fine di darsi una chance di tentare l’approdo in semifinale, cosa che non è mai riuscita sotto nessun format. Si sono avuti al massimo due sesti posti nel 1998 e 2006, anni nei quali le azzurre non sono andate neppure lontane dal discorso medaglie. Nel 1998, in particolare, il playoff vide l’Italia battere il Venezuela, per poi perdere da Giappone e Canada di stretta misura: in questo modo non ci fu maniera di accedere al medal round. Nel 2006 discorso simile: venezuelane battute, poi sconfitte nette contro Cina (al tempo decisamente più forte) e Canada.

Oggi la Cina, delle squadre al via, è meno quotata, e su questo hanno senz’altro pesato le vicende degli ultimi anni. Non si può però evitare di rimarcare come anche il livello sia sceso. Lo scoprì l’Italia in una mattina piovosa in Giappone, nel 2018, quando riuscì a compiere quello che a tutti gli effetti fu un colpo di mano: battere le cinesi, date per favorite al tempo, per aggiudicarsi una speranza di medaglia mondiale. La negò il Messico in un confronto durissimo, che segnava l’inizio della fase che portava verso i posti alti, ma da allora l’Italia ha mantenuto un altissimo livello. E sa ancora di poterlo avere.