Sinner può rimanere n.1 anche dopo gli US Open? Alcaraz e Djokovic minacciosi, poi arriveranno le cambiali d’autunno

Jannik Sinner era già certo prima dell’inizio del torneo di restare numero 1 del mondo al termine di Wimbledon 2024: l’azzurro nell’aggiornamento del ranking ATP di domani avrà oltre 1100 punti di margine sul serbo Novak Djokovic, secondo, e quasi 1500 sullo spagnolo Carlos Alcaraz, terzo.

Sono 5500 i punti potenziali in palio fino alla fine degli US Open: 2000 per l’ultimo torneo stagionale dello Slam, 1000 per ciascuno dei tornei di Montreal e Cincinnati, 500 ad Amburgo la prossima settimana ed a Washington in contemporanea con le Olimpiadi, 250 sia nella settimana dopo Amburgo che in quella prima degli US Open.

PUNTI DA DIFENDERE FINO AGLI US OPEN

JANNIK SINNER

12.08.2024 ATP Tour Masters 1000 Toronto W 1000

19.08.2024 ATP Tour Masters 1000 Cincinnati R64 10

09.09.2024 Grand Slam US Open R16 180

Totale punti da difendere fino alla fine degli US Open: 1190

NOVAK DJOKOVIC

12.08.2024 ATP Tour Masters 1000 Toronto – 0

19.08.2024 ATP Tour Masters 1000 Cincinnati W 1000

09.09.2024 Grand Slam US Open W 2000

Totale punti da difendere fino alla fine degli US Open: 3000

CARLOS ALCARAZ

12.08.2024 ATP Tour Masters 1000 Toronto QF 180

19.08.2024 ATP Tour Masters 1000 Cincinnati F 600

09.09.2024 Grand Slam US Open SF 720

Totale punti da difendere fino alla fine degli US Open: 1500

ALEXANDER ZVEREV

22.07.2024 ATP Tour 250 Bastad QF 45 (Non rientra tra i migliori 19 di Zverev)

29.07.2024 ATP Tour 500 Hamburg W 500

12.08.2024 ATP Tour Masters 1000 Toronto R32 45 (Non rientra tra i migliori 19 di Zverev)

19.08.2024 ATP Tour Masters 1000 Cincinnati SF 360

09.09.2024 Grand Slam US Open QF 360

Totale punti da difendere fino alla fine degli US Open: 1220

DANIIL MEDVEDEV

12.08.2024 ATP Tour Masters 1000 Toronto QF 180

19.08.2024 ATP Tour Masters 1000 Cincinnati R16 90

09.09.2024 Grand Slam US Open F 1200

Totale punti da difendere fino alla fine degli US Open: 1470

RANKING ATP VIRTUALE AL 14 LUGLIO

1 Jannik Sinner 9570

2 Novak Djokovic 8460

3 Carlos Alcaraz 8130

4 Alexander Zverev 7015

5 Daniil Medvedev 6525

RANKING VIRTUALE SENZA GLI SCARTI FINO AGLI US OPEN

1 Jannik Sinner 9570 – 1190 = 8380

2 Carlos Alcaraz 8130 – 1500 = 6630

3 Alexander Zverev 7015 – 1220 = 5795

4 Novak Djokovic 8460 – 3000 = 5460

5 Daniil Medvedev 6525 – 1470 = 5055

PUNTI DA DIFENDERE DOPO GLI US OPEN

JANNIK SINNER

30.09.2024 ATP Tour 500 Beijing W 500

14.10.2024 ATP Tour Masters 1000 Shanghai R16 90

28.10.2024 ATP Tour 500 Vienna W 500

04.11.2024 ATP Tour Masters 1000 Paris R16 90

04.11.2024 ATP Tour Finals Turin [3-0]3RRF 1000

Totale punti da difendere dopo la fine degli US Open: 2180

NOVAK DJOKOVIC

14.10.2024 ATP Tour Masters 1000 Shanghai – 0

21.10.2024 ATP Tour 500 PENALTY – 0

28.10.2024 ATP Tour 500 PENALTY – 0

04.11.2024 ATP Tour Masters 1000 Paris W 1000

04.11.2024 ATP Tour Finals Turin [2-1]2RRW 1300

Totale punti da difendere dopo la fine degli US Open: 2300

CARLOS ALCARAZ

30.09.2024 ATP Tour 500 Beijing SF 180

14.10.2024 ATP Tour Masters 1000 Shanghai R16 90

04.11.2024 ATP Tour Masters 1000 Paris R64 10

04.11.2024 ATP Tour Finals Turin [2-1]2RR 400

Totale punti da difendere dopo la fine degli US Open: 680

ALEXANDER ZVEREV

23.09.2024 ATP Tour 250 Chengdu W 250

30.09.2024 ATP Tour 500 Beijing SF 180

14.10.2024 ATP Tour Masters 1000 Shanghai R128 10 (Non rientra tra i migliori 19 di Zverev)

21.10.2024 ATP Tour 500 Tokyo R32 0 (Non rientra tra i migliori 19 di Zverev)

28.10.2024 ATP Tour 500 Vienna QF 90

04.11.2024 ATP Tour Masters 1000 Paris R16 90

04.11.2024 ATP Tour Finals Turin [2-1]2RR 400

Totale punti da difendere dopo la fine degli US Open: 1010

DANIIL MEDVEDEV

30.09.2024 ATP Tour 500 Beijing F 300

14.10.2024 ATP Tour Masters 1000 Shanghai R32 45

28.10.2024 ATP Tour 500 Vienna F 300

04.11.2024 ATP Tour Masters 1000 Paris R64 10

04.11.2024 ATP Tour Finals Turin [2-1]2RR 400

Totale punti da difendere dopo la fine degli US Open: 1055

RANKING VIRTUALE SENZA GLI SCARTI FINO A FINE STAGIONE

1 Jannik Sinner 8380 – 2180 = 6200

2 Carlos Alcaraz 6630 – 680 = 5950

3 Alexander Zverev 5795 – 1010 = 4785

4 Daniil Medvedev 5055 – 1055 = 4000

(5 Casper Ruud 3495)

6 Novak Djokovic 5460 – 2300 = 3160