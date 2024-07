Sinner non brilla all’esordio a Wimbledon: “Con Berrettini dovrò alzare il livello. Di sicuro sarà dura”

Qualche difficoltà più del previsto, ma Jannik Sinner supera comunque il debutto a Wimbledon: il numero 1 del mondo piega in quattro set un ottimo Yannick Hanfmann e si garantisce il derby contro Matteo Berrettini al secondo turno, che verrà piazzato con ogni probabilità sul Campo Centrale.

Queste le dichiarazioni dell’azzurro nell’intervista di ritiro a fine partita in campo: “Sicuramente è stata più dura rispetto a quello che mi aspettavo, ma sono molto contento di essere al secondo turno e grazie a tutti per avermi supportato. Ha giocato veramente bene a un certo punto e non è stato facile, serviva davvero bene. Spero di elevare il mio livello nel match di secondo turno e vedremo cosa succederà”-

“Questa è l’erba, non si riesce a controllare sempre tutto. Lui ha tirato tutto, ha spinto, mi ha brekkato subito e ho fatto fatica a tornare sotto. Però la mia reazione nel quarto set è stata molto positiva e mi può aiutare ad affrontare il secondo turno. Ogni match si parte da 0 a 0 e tutti vogliono vincere”.

Un’ultima considerazione sul derby contro Berrettini: “Ovviamente voglio giocare un match di alto livello al secondo turno. Sarà sicuramente dura contro Matteo, sa bene come giocare su questa superficie, qui ha fatto finale. Ogni giorno è diverso e vedremo come andrà“.