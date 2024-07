Sinner-Hanfmann oggi in tv, Wimbledon 2024: orario, programma, streaming

Jannik Sinner, per la prima volta nella sua vita, affronta un torneo del Grande Slam da testa di serie numero 1. Wimbledon 2024 è il momento della svolta per il tennis italiano, con l’altoatesino opposto al tedesco (e quasi omonimo) Yannick Hanfmann, affrontato un’unica volta.

Anche quell’occasione vide un primo turno Slam di scena, quello degli US Open 2023. Cinque furono i game concessi dall’italiano, che è andato progressivamente migliorato sui più celebri prati al mondo dal 2022 in poi. Quarti di finale nel 2022, semifinale nel 2023, sempre Novak Djokovic come ostacolo ad ulteriori avanzamenti. Stavolta ci sono un tabellone dal potenziale Matteo Berrettini al secondo turno e con Alcaraz (di nuovo) nella zona di semifinale, ma ormai sono gli altri a dover temere Sinner, se non altro per lo status di leader ATP.

Il match tra Jannik Sinner e Yannick Hanfmann si giocherà come terzo dalle ore 14:00 sul No. 1 Court. Sarà possibile seguirlo su Sky Sport, che deve definirne ancora la collocazione esatta tra Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Tennis e i canali dal 252 al 257. La diretta streaming verrà assicurata da Sky Go e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SINNER-HANFMANN, WIMBLEDON 2024 OGGI

Lunedì 1° luglio

NO.1 COURT (dalle ore 14:00)

Kovacevic (USA)-Medvedev [5] 1° turno uomini

Bektas (USA)-Sabalenka [3] – 1° turno donne

Sinner (ITA) [1]-Hanfmann (GER) – 1° turno uomini

PROGRAMMA SINNER-HANFMANN, WIMBLEDON 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (uno oppure due canali tra Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Tennis, Sky Sport da 252 a 257)

Diretta streaming: Sky Go, Now

Diretta Live testuale: OA Sport