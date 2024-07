Sinner-Berrettini, i numeri della partita: 28 ace e 65 vincenti per il romano!

7-6 7-6 2-6 7-6. Si è concluso con questo punteggio lo splendido derby azzurro tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini sul Centrale di Wimbledon che metteva in palio un posto al terzo turno dei Championships 2024. Alla fine, dopo 3 ore e 42 minuti di gioco, la vittoria è andata al numero 1 del mondo, ma entrambi hanno dato spettacolo con un tennis di pregevole fattura.

Il match è stato estremamente equilibrato a livello di score e di numeri, con l’altoatesino che ha trionfato vincendo meno game del suo avversario (23-24) ma portando a casa complessivamente 15 punti in più (156-141). Tra le statistiche più importanti dell’incontro c’è sicuramente l’ottima prestazione al servizio del romano, che ha collezionato ben 28 ace (e 3 soli doppi falli) con il 72% di prime in campo.

Meno devastante il rendimento in battuta di Jannik, che ha messo a segno 10 ace e 2 doppi falli con il 65% di prime in campo. A conti fatti Berrettini ha ottenuto in tutto 4 break contro i 2 del suo avversario, anche se il nativo di San Candido ha concesso un po’ meno globalmente sul suo servizio (7 palle break contro 10) nell’arco della partita.

Interessante inoltre il dato sui vincenti/errori gratuiti: 65 winners e 48 unforced errors per Matteo, 32 e 25 per Sinner. Un saldo positivo per entrambi, a testimonianza della qualità di gioco espressa, con il romano che è stato più aggressivo per provare a minare la solidità della prima testa di serie del seeding, andando anche tanto a rete (51 volte, rispetto alle 29 del campione in carica degli Australian Open).