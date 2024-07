VIDEO Sinner-Berrettini 3-1: la sintesi dell’epico derby sul Centrale di Wimbledon

Jannik Sinner e Matteo Berrettini hanno regalato agli appassionati (italiani e non solo) di tennis una serata magica sul mitico Centre Court dell’All England Club, dando spettacolo per quasi 4 ore in un match di alta qualità che alla fine ha visto imporsi in quattro set il numero 1 del mondo. 7-6 7-6 2-6 7-6 lo score in favore dell’altoatesino, che ha fatto la differenza dunque aggiudicandosi tutti e tre i tie-break disputati.

Purtroppo questo splendido derby azzurro è andato in scena troppo presto nel torneo, con il romano (ex finalista del Major londinese nel 2021) che si deve fermare perdendo una buona occasione per fare tanta strada e risalire così più velocemente il ranking ATP. Prosegue invece la corsa di Sinner, che approda al terzo turno di Wimbledon 2024 dove se la vedrà con il serbo Miomir Kecmanovic.

Il sorteggio è stato beffardo per i nostri due portacolori più accreditati sull’erba, anche a causa dei tanti problemi fisici che hanno fatto sprofondare Berrettini nella classifica mondiale. Non essendo tra le 32 teste di serie del tabellone, il 28enne di Roma correva il rischio di pescare i big sin dal primo turno ed infatti il tabellone si è rivelato crudele.

Di seguito il VIDEO con gli highlights di Jannik Sinner-Matteo Berrettini, secondo turno di Wimbledon 2024.