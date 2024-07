Simone Bolelli, Olimpiadi Parigi 2024 tennis: scheda e giorni di gara

Alle Olimpiadi Simone Bolelli ci era già stato nel 2008, a Pechino, perdendo subito in singolare e in doppio. 16 anni dopo il bolognese ci ritorna con galloni molto diversi: una vittoria Slam (Australian Open) nel 2015 insieme a Fabio Fognini e, nel 2024, due finali Slam a Melbourne e al Roland Garros con Andrea Vavassori, l’uomo che avrà al fianco nel ritorno a Parigi. La lotta per la medaglia importante ci sarà, per meriti e crediti acquisiti lungo una grande stagione.

Nome: Simone

Cognome: Bolelli

Luogo e data di nascita: Bologna, 8 ottobre 1985

Sport e disciplina: tennis, doppio maschile

Quando gareggia: sabato 27 o domenica 28 luglio (1° turno). Eventuali: lunedì 29 luglio (2° turno), martedì 30 luglio (quarti di finale), mercoledì 31 luglio (semifinale), venerdì 2 agosto (finale bronzo), sabato 3 agosto (finale oro).