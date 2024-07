Scherma, tris azzurro negli ottavi del fioretto maschile alle Olimpiadi

Buona la prima per i fiorettisti azzurri nella prova individuale delle Olimpiadi di Parigi 2024. Tommaso Marini, Guillaume Bianchi e Filippo Macchi hanno staccato il biglietto per gli ottavi di finale della gara olimpica con tre prestazioni sicuramente positive.

Marini, numero uno del mondo e campione iridato ed europeo in carica, ha cominciato il suo cammino battendo il canadese Blake Broszus con il punteggio di 15-9. Negli ottavi ci sarà un assalto da non sottovalutare con il padrone di casa Maxime Pauty.

Davvero tutto facile per Guillaume Bianchi, che ha dominato la sua sfida dei sedicesimi. L’azzurro ha passeggiato con un comodissimo 15-4 contro il canadese Maximilien Van Haaster. Adesso il romano se la vedrà con il ceco Alexander Choupenitch in uno scontro tra due possibili outsider per la zona podio.

La terza vittoria di giornata è arrivata con Filippo Macchi. Il fiorettista toscano ha superato il cinese Xu con il punteggio di 15-10 in un assalto nel quale l’azzurro è sempre stato al comando.