Scherma, Tommaso Marini: “Sono pronto. Ho fatto tutto quello che dovevo, voglio divertirmi”

Il campione del mondo in carica, e numero uno del ranking mondiale, a caccia della sua prima medaglia olimpica. E’ un Tommaso Marini carico quello che sta volando alla volta delle Olimpiadi di Parigi 2024, per giocarsi le sue chance nel tabellone individuale del fioretto maschile”.

Al debutto su questi palcoscenici, l’azzurro ammette all’ANSA: “Sono molto emozionato,non vedo l’ora di affrontare questa mia prima Olimpiade: incrociamo le dita, ce la metterò tutta e speriamo di divertirci”.

Il primo appuntamento, quello con l’individuale, è previsto per il 29 luglio, mentre la gara a squadre è in agenda il successivo 4 agosto, quando Marini sarà sulle pedane assieme ai compagni Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Alessio Foconi.

L’obiettivo neanche troppo nascosto è quello per Marini e per i suoi compagni di provare a vincere più medaglie possibili, non nascondendosi e provando ad assaltare quell’oro che l’ultima volta, a livello individuale, è stato vinto da Daniele Garozzo ai Giochi di Rio 2016, mentre a squadre manca addirittura da Londra 2012.