Scherma, incubo stoccata supplementare: fuori anche Santuccio, niente medaglia per le spadiste

L’incubo della stoccata supplementare si è imbattuto sulla spada femminile azzurra nella prima giornata delle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo le dolorosissime sconfitte di Giulia Rizzi e Rossella Fiamingo, è arrivata anche quella amarissima di Alberta Santuccio nei quarti di finale contro la 34enne estone Nelli Differt con il punteggio di 10-9.

Davvero un epilogo amarissimo per Santuccio al termine di un assalto molto tattico. La siciliana si è trovata avanti sul 7-6, ma Differt ha subito recuperato lo svantaggio, portandosi sul 9-8. Santuccio tocca a 30 secondi dal termine e pareggia i conti. Si va ancora una volta al minuto supplementare (priorità per Differt), con l’estone che mette la stoccata della vittoria.

In semifinale Differt affronterà la rappresentante di Hong Kong, Man Wai Vivian Kong, mentre nell’altra semifinale si affronteranno la francese Mallo Breton e l’ungherese Muhari. Come detto in precedenza purtroppo la stoccata supplementare era stata decisiva in negativo per Giuli Rizzi e Rossella Fiamingo, eliminate entrambe nei sedicesimi rispettivamente dalla polacca Klasik (12-11) e dall’americana Cebula (15-14).