Scherma, Filippo Macchi è in semifinale alle Olimpiadi. La maledizione dell’ultima stoccata colpisce anche Bianchi

L’Italia si aggrappa a Filippo Macchi nella prova individuale di fioretto maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il toscano è in semifinale e si giocherà una medaglia in serata. Purtroppo non ci sarà un derby azzurro nel penultimo atto del torneo, visto che anche Guillaume Bianchi è caduto nella maledizione dell’ultima stoccata.

Una splendida semifinale quella di Filippo Macchi, che ha gestito al meglio l’assalto contro l’egiziano Mohamed Hamza, battendolo con il punteggio di 15-9. Una sfida sempre in controllo per l’azzurro, che ha preso un ottimo margine, conservandolo poi fino alla fine.

L’ennesima sconfitta all’ultima stoccata è toccata a Guillaume Bianchi. Una maledizione in cui la scherma azzurra sembra ormai caduta e dalla quale non riesce ad uscire. Un assalto bellissimo quello di Bianchi contro l’americano Nick Itkin, con la rimonta dal 14-10 al 14-14, per poi subire ancora una volta la stoccata nel minuto supplementare.

Macchi sarà l’unico europeo nelle semifinali olimpiche. Infatti nella parte alta del tabellone sono rimasti il giapponese Kazuki Imura e il campione olimpico in carica Cheung Ka Long, rappresentante di Hong Kong, che ha dato una delusione enorme al pubblico francese, battendo 15-14 l’idolo di casa Enzo Lefort.