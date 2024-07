Scacchi: Luca Moroni batte Magnus Carlsen a cadenza veloce in un celebre torneo online settimanale

“Luca Moroni batte Magnus Carlsen”: queste sole cinque parole basterebbero a provocare qualsiasi cosa nell’ambiente degli scacchi. E in effetti questo è accaduto. In circostanze particolari, ma è accaduto, in una serata, quella di ieri, che come spesso capita ha visto diversi giocatori di primo livello riunirsi da qualunque parte del globo per il Titled Tuesday, un evento settimanale organizzato da chess.com che ormai riscuote grandissimo successo. A frequentarlo anche il norvegese che, a cadenza classica, è oramai numero 1 del mondo dal 2010.

Si tratta di un evento nato che si disputa nella sua forma attuale dal 1° febbraio 2022 e che prevede, ogni giorno, due tornei con cadenza di gioco da 3 minuti più 1 secondo a testa: uno quando in Europa è tardo pomeriggio e l’altro in vera e propria seconda serata. Il debutto ufficiale, su base mensile, era arrivato il 30 dicembre 2014, mentre il 7 aprile 2020 si è trasformato in settimanale con 11 turni, mentre dal citato 1° febbraio 2022 da un torneo giornaliero si è passati a due. Per ciascuno è offerto un premio in denaro: il primo vince 1000 dollari, il secondo 750, il terzo 500, il quarto 200, il quinto 100 e la miglior giocatrice 100. Di questi eventi è tipicamente re Hikaru Nakamura, che ne ha vinti ben 74.

Nel secondo dei due eventi di ieri, denominato Late Tournament (l’altro, non per caso, è l’Early Tournament), è capitato quanto descritto all’inizio: il successo di Moroni su Carlsen. Lo ha messo a segno nel decimo turno, con il Bianco. Siccome, di solito, ai big piace sperimentare in questi eventi, il norvegese, a 1. c4 (l’apertura Inglese) dell’italiano, ha risposto con 1… g5, mossa molto inusuale, e nel giro di quattro tratti i due si sono già trovati fuori da tutti i canoni teorici. Una linea, quella di Moroni, che strizza l’occhio al tagliente, ma che all’atto pratico è favorevole al Bianco, più attivo rispetto a un Nero che deve lavorare parecchio per uscire da una serie di passività. Ottenuto del controgioco sul lato di Donna e contro l’arrocco corto, Carlsen ha però un altro problema importante: quello della gestione del tempo, ormai quasi finito. E, rimanendo quasi costantemente sotto i cinque secondi a disposizione con l’aumento di uno a mossa, gli errori fioccano fino alla conclusione che arriva alla quarantesima.

Per la cronaca, Moroni si era già ben distinto in passato nei Titled Tuesday: ne aveva già concluso al secondo posto uno precedente e in questo si inserisce al sesto. Ci sono però vittorie come questa che possono servire tanto per la fiducia. E a lui questa serve eccome: a cadenza classica, infatti, a inizio 2024 era riuscito a sfondare quota 2600 ELO, solo che poi ha avuto un leggero calo ed è sceso a 2558, diventando numero 4 d’Italia, superato dall’altro classe 2000 Lorenzo Lodici (2562) e da Francesco Sonis del 2002 (2577). Rimane primo azzurro Daniele Vocaturo, come oramai da anni.