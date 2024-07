Scacchi: a Singapore il match mondiale 2024 tra Ding Liren e D Gukesh. Si gioca verso la fine dell’anno

Si giocherà a Singapore, tra il 20 novembre e il 15 dicembre, il match valido per il titolo mondiale tra Ding Liren e D Gukesh. La prima volta di un confronto iridato tutto asiatico si disputerà dunque in territorio neutro, dopo che in India c’era stata una spinta molto importante al fine di ospitare la sfida con le candidature di New Delhi e Chennai. La FIDE, però, ha evidentemente preferito mantenere un ordine di neutralità: si va dunque nel Paese con la seconda maggiore densità di popolazione al mondo, con 7.681 abitanti per chilometro quadrato.

La candidatura avanzata dalla Federazione scacchistica di Singapore, si legge, ha avuto il supporto del Governo singaporiano. Si giocheranno 14 partite, così come nelle ultime due edizioni della sfida per il trono globale. Singapore ha avanzato la propria proposta il 31 maggio e l’ispezione dei luoghi adibiti al contesto è stata effettuata tra l’11 e il 12 giugno. Peraltro, al momento non è neanche esattamente deciso dove si terrà esattamente la sfida tra il campione cinese e lo sfidante indiano: sono ancora sotto scrutinio quattro possibili sedi. Quel che è certo è che il montepremi sarà di 2.5 milioni di dollari.

Ding Liren, attuale Campione del Mondo, dopo aver vinto in maniera miracolosa il match contro Ian Nepomniachtchi nella primavera del 2023 agli spareggi, ha giocato subito un forte torneo a Bucarest e poi è letteralmente sparito dalla circolazione per sette mesi. Tornato a Chengdu a inizio 2024, e poi al Tata Steel di Wijk aan Zee e al Norway Chess di Stavanger, è risultato essere l’ombra del giocatore che era riuscito a completare con successo la scalata al titolo, tanto da uscire dalla top ten della FIDE e collocarsi attualmente al 13° posto. Ding ha rivelato di non essere stato particolarmente bene nel corso dell’anno, ma è comunque riuscito a tornare sulla scena.

D Gukesh (il nome completo è Dommaraju Gukesh, ma è universalmente noto solo con l’iniziale) è invece al settimo posto, e ad ora non è nemmeno il numero 1 indiano, ruolo che gli è stato tolto da Arjun Erigaisi. Loro due e Praggnanandhaa formano un grande terzetto di locali in top ten, anzi in top 8 visto che di questo si parla. Il vincitore del Torneo dei Candidati della scorsa primavera, in quel di Toronto, vuole diventare il più giovane Campione del Mondo della storia.

Il match iridato si tiene, del tutto o in parte, per l’ottava volta nel continente asiatico. In particolare, dopo gli approdi a Dubai nel 2021 e ad Astana nel 2023, si tratta della terza occasione consecutiva in cui la massima corona scacchistica viene assegnata nel Continente asiatico. Vale la pena ricordare il fuso orario con l’Italia, che in questo periodo è di sei ore. Singapore, però, non adotta l’ora legale, per cui nel periodo del confronto le ore di differenza con il nostro Paese saranno sette. Per intenderci, quando lì saranno le 15:00, qui saranno le 8:00.