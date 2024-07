Rugby, l’Italia Under 20 sfida l’Australia per rialzare la testa

Secondo appuntamento iridato per l’Italia Under 20 di rugby, che dopo il pesante ko subito contro l’Irlanda affronterà l’Australia, avversaria di assoluto livello e che si è imposta all’esordio sulla Georgia per 35-11. Sarà una partita difficilissima per i ragazzi di Roberto Santamaria, chiamati se non a vincere, almeno a dimostrare qualcosa di più di quanto visto all’esordio.

Diversi i cambi decisi dal coach azzurro, con il capitano Botturi che va in panchina e in terza linea al suo posto ci sarà Milano. Sempre in terza linea prima da titolare per Casartelli, mentre importante rientro in seconda linea, con Piero Gritti al rientro dopo il lungo stop per l’infortunio, affiancato da Mirenzi. Linea veloce affidata alla regia di Casilio e Brisighella, che ritrova Bozzo e De Villiers ai centri ed un triangolo arretrato composto da Mirko Belloni e il duo Imberti-Elettri alle ali.

“L’Australia è una squadra con grande qualità, che contro la Georgia ha creato tante occasioni in attacco confermandosi un complesso molto dinamico. Contro di noi giocherà con pochi cambi tra i trequarti e con qualche novità forzata in più davanti, dove registra due infortuni e un cartellino rosso dopo il match dell’esordio. Noi abbiamo l’obiettivo di alzare il nostro standard, i ragazzi si sono allenati positivamente e ogni minuto utile in questi pochi giorni è stato utilizzato per lavorare sull’analisi del primo match e sul nostro gioco, vogliamo crescere e la gara di giovedì ci darà risposte importanti” le parole di Santamaria.

ITALIA – AUSTRALIA

Italia: 15 Belloni, 14 Imberti, 13 Bozzo, 12 De Villiers, 11 Elettri, 10 Brisighella 9 Casilio, 8 Milano, 7 Bellucci, 6 Casartelli, 5 Gritti, 4 Mirenzi, 3 Pisani, 2 Siciliano, 1 Pelliccioli

In panchina: 16 Gasperini, 17 Gentile, 18 Ascari, 19 Midena, 20 Redondi, 21 Botturi, 22 Jimenez, 23 Scalabrin

Australia: 15 Wilcox, 14 Leahy, 13 Pritchard, 12 McLeod, 11 Staniforth, 10 McLaughlin-Phillips, 9 Nelson, 8 Harley, 7 Sawers, 6 Ekanayake, 5 McCrea, 4 MaxPherson, 3 King, 2 Tuipulotu, 1 Ieli

In panchina: 16 Edwards, 17 Tiitii, 18 Bloomfield, 19 Doyle, 20 Thygesen, 21 Dickens, 22 Dillon, 23 Goldsbrough