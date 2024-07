Rugby, l’Italia U20 scrive la storia e batte l’Australia

Si è appena concluso il match valevole per la seconda giornata della World Rugby U20 Championship, la Coppa del Mondo juniores di rugby. E l’Italia di Roberto Santamaria ha affrontato l’Australia dopo il brutto ko subito contro l’Irlanda. Ecco come è andata.

Pioggia e vento fortissimo all’Athlone Stadium di Città del Capo e primo tempo che vede il vento a favore degli azzurri, che provano a sfruttare il gioco al piede contro i giovani Wallabies. Ma se il territorio viene guadagnato, troppi errori in touche da parte dell’Italia nei primi minuti. Così si arriva proprio allo scadere del primo quarto, quando De Villiers si allunga, schiaccia, ma ha perso l’ovale e meta non assegnata all’Italia.

Insistono gli azzurri e due minuti dopo sfondano nuovamente, ma ancora una volta la difesa australiana si salva, tenendo sollevato l’ovale e nulla di fatto. È un monologo azzurro e al 27’ ennesimo sfondamento, e questa volta il TMO vede il pallone venir schiacciato sull’erba da Luca Bellucci e vantaggio Italia sul 7-0. Australia che sbaglia tantissimo e possesso che continua a restare agli azzurri. Un paio di calci sbagliati da Brisighella, però, fanno sprecare chance e terreno agli azzurri e, così, nonostante un primo tempo dominato dall’Italia si va al riposo solo sul 7-0.

Inizia al meglio la ripresa per l’Italia, con un fallo pericoloso di Dane Sawers che costa un cartellino giallo al numero 7 dei Wallabies e subito chance nei 22 offensivi per gli azzurri in superiorità numerica. Ancora un fallo, ancora una touche, ancora un fallo, vantaggio ed è Valerio Siciliano a schiacciare per il 14-0. Ma arriva, dopo 45 minuti, la risposta australiana. Fallo azzurro che regala possesso e touche ai baby Wallabies e dalla maul seguente arriva la marcatura del 14-7 con Ottavio Tuipulotu. Altro rischio al 48’, quando un calcetto di De Villiers viene stoppato, contropiede australiano, ma l’ultimo calcio è troppo lungo e nulla di fatto. Ora soffre la squadra di Santamaria, ma la difesa regge l’urto e sui punti d’incontro obbliga più volte al tenuto i Wallabies. Ma all’ora di gioco non può nulla con il pallone che va al largo fino a Ronan Leahy che si allunga e schiaccia per il 14-12.

Troppe touche sbagliate in attacco dall’Italia, che ha lasciato troppe chance sull’erba dell’Athlone Stadium questo pomeriggio. Al 65’ bella iniziativa di Belloni, ma gli azzurri non sono fortunati nella corsa per l’ovale e chance persa. Match molto teso, con tanti errori, dovuti anche al clima, mentre passano i minuti. Un fallo australiano in mischia regala una touche nei 22 all’Italia a 7 minuti dalla fine. Ancora un’infrazione e azzurri che decidono di non piazzare per il +5, ma di scegliere una mischia. Ancora un fallo in mischia, vantaggio, altri falli australiani per evitare la marcatura e ancora una mischia scelta dall’Italia sui 5 metri. Ancora una vantaggio e Italia che vede l’orologio avvicinare cifra 80, fischia l’arbitro, tre punti dalla piazzola e l’Italia per la prima volta batte l’Australia U20 per 17-12.