Rugby, il calendario dei Test Match estivi 2024 dell’Italia: date, avversarie, orari, tv

Nelle Rugby Summer Nations Series 2024 l’Italia affronterà a luglio, nell’ordine, Samoa, Tonga e Giappone, tutte un trasferta: si inizierà venerdì 5 luglio alle ore 6.00 italiane contro Samoa, per proseguire venerdì 12 luglio alle ore 2.00 italiane contro Tonga, e concludere domenica 21 luglio alle ore 7.05 italiane contro il Giappone.

Si tratterà di tre sfide molto importanti anche in ottica ranking mondiale: l’Italia attualmente è ottava a quota 79.41, ma il fattore campo sfavorevole permetterà agli azzurri di poter guadagnare comunque qualche decimo di punto in ogni incontro in caso di vittoria.

Nella migliore delle ipotesi, con tre vittorie con più di 15 punti di margine gli azzurri andrebbero a scavalcare l’Argentina, portandosi al settimo posto con 81.88, mentre nella peggiore delle ipotesi, con tre sconfitte con più di 15 punti di divario, gli azzurri si ritroverebbero al 13° posto a quota 74.16.

La diretta tv delle partite dell’Italia nelle Rugby Summer Nations Series 2024 sarà affidata a Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e Now, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ITALIA SUMMER NATIONS SERIES 2024

05 luglio 06.00 Samoa-Italia

12 luglio 02.00 Tonga-Italia

21 luglio 07.05 Giappone-Italia

PROGRAMMA ITALIA SUMMER NATIONS SERIES 2024: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go, Now.

Diretta Live testuale: OA Sport.