Rugby, ltalia sconfitta dall’Irlanda ai Mondiali U20

Disfatta per l’Italia all’inizio dei Mondiali under 20 di rugby in Sudafrica. A Città del Capo finisce 55-15 in favore dell’Irlanda che esce alla distanza dopo un inizio buono da parte degli azzurri.

L’Irlanda mette subito grande pressione nella difesa azzurra con una touche nei 22 e converte subito dopo tre minuti con la meta di Sheahan che trova una falla nella nostra retroguardia. Non arriva la trasformazione e l’Italia reagisce subito con una bella meta di Elettri, poi trasformata da Pucciariello. Proprio Pucciariello non sbaglia anche andando per i pali sul calcio di punizione e porta il punteggio sul 10-5.

Dopo un inizio non semplicissimo, l’Irlanda entra decisamente in partita e preme sempre di più sull’acceleratore: Luke Murphy di fisico fa breccia sulla difesa italiana e poi Jack Murphy non sbaglia la trasformazione. Le mete arrivano come grandine: prima O’Connell, poi la doppietta di Berman che arriva come una furia ad attaccarci. Punteggio che viene fissato alla fine del primo tempo per 31-10 in favore degli irlandesi.

Il secondo tempo comincia bene per l’Italia con la superiorità numerica legata all’ammonizione di Edogbo, che viene subito sfruttata con la meta di Bellucci. Poi però i restanti trenta minuti sono un incubo con un’altra meta di Berman, una di Treacy: finisce addirittura 55-15 per gli irlandesi.