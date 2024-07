Rugby femminile, torna in autunno la WXV, ecco le avversarie dell’Italia

Si disputerà dal 27 settembre al 12 ottobre la seconda edizione del WXV, il nuovo torneo internazionale voluto da World Rugby e che coinvolge 18 nazionali femminili divisi in tre divisioni. La WXV 1 è composta dalle migliori 3 squadre del Sei Nazioni 2024 e del Pacific Four Series 2024, mentre la WXV 2 vede al via le restanti formazioni del Sei Nazioni e le tre nazionali downunder meno quotate.

L’Italia è inserita proprio in questa seconda divisione assieme a Sudafrica, Giappone, Australia, Galles e Scozia, anche se ogni nazionale affronta solo tre delle altre squadre del girone. In particolare le azzurre se la vedranno contro Scozia, Galles e Sudafrica, quindi due sfide ormai diventate tradizionali nel Sei Nazioni e quella contro le padrone di casa, visto che il torneo si disputerà a Città del Capo.

Le szzurre esordiranno il 28 settembre al DHL Stadium contro la Scozia, per proseguire poi all’Athlone Stadium contro il Galles il 4 ottobre e concludendo con il Sudafrica, sempre all’Athlone Stadium il 12 ottobre. La partenza per l’emisfero sud è in programma il 20 dello stesso mese: prima però ci saranno tre raduni di programmazione, tutti a L’Aquila: il primo dal 25 al 28 luglio, il secondo dall’8 all’11 agosto e il terzo dal 22 al 25 agosto.

WXV – CALENDARIO

WXV 1

29 settembre – USA v Inghilterra

29 settembre – Canada v Francia

29 settembre – Nuova Zelanda v Irlanda

5 ottobre – USA v Francia

5 ottobre – Canada v irlanda

6 ottobre – Nuova Zelanda v Inghilterra

11 ottobre – USA v Irlanda

12 ottobre – Francia v Nuova Zelanda

12 ottobre – Canada v inghilterra

WXV 2

27 settembre – Sudafrica v Giappone

28 settembre – Australia v Galles

28 settembre – Italia v Scozia

5 ottobre – Galles v Italia

5 ottobre – Giappone v Scozia

5 ottobre – Sudafrica v Australia

11 ottobre – Galles v Giappone

12 ottobre – Sudafrica v Italia

12 ottobre – Australia v Scozia

WXV 3

27 settembre – Spagna v Madagascar

28 settembre – Fiji v Hong Kong

28 settembre – Olanda v Samoa

4 ottobre – Madagascar v Hong Kong

5 ottobre – Fiji v Samoa

5 ottobre – Olanda v Spagna

11 ottobre – Samoa v Madagascar

12 ottobre – Olanda v Hong Kong

5 ottobre – Fiji v Spagna