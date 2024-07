Rugby femminile, l’Italia U20 rimonta il Galles e vince il terzo match su tre

Un parziale di 26-0 in poco meno di 30 minuti per ribaltare il 14-0 iniziale del Galles e conquistare la terza vittoria in altrettante sfide nelle Summer Series femminili Under 20 a Parma. Al Lanfranchi l’Italia si impone contro le britanniche al termine di un match ricco di errori, ma dove le azzurre alla fine hanno imposto la loro qualità.

Buonissimo avvio delle azzurrine che nei primi minuti mettono subito alle corde un Galles che difende però in maniera aggressiva e attenta. Così dopo 4 minuti di gioco le azzurre vanno a un passo dalla meta, ma l’attaccante viene portata fuori in touche. Insiste l’Italia, ma ancora le gallesi resistono e rubano l’ovale. È un dominio delle padrone di casa, che però non concretizzano e dopo 10 minuti il Galles prova ad alleggerire la pressione. E non solo l’alleggerisce, ma al 20’ il Galles segna anche la prima meta del match e si portano sullo 0-7.

Ora le gallesi hanno preso le misure dell’Italia e sono molto più propositive e pericolose, mentre l’Italia fatica ed è fallosa. E al 27’ sfonda nuovamente la squadra ospite che scappa via sullo 0-14. Cerca una reazione la squadra azzurra, con la maul mette in serie difficoltà le gallesi, ma alla fine non arriva la meta. E dopo tanti, troppi, errori ecco che al 38’ è Elena Errichiello ad andare oltre per la prima meta azzurra che manda le squadre al riposo sul 5-14.

Continuano a sbagliare troppo le azzurre palla in mano, sprecando buone occasioni e regalando possesso e territorio alle avversarie. Ma al 51’ è Vittoria Zanette a sfondare, dopo diversi tentativi, e a segnare la sua ennesima meta in questa estate e portare l’Italia sotto break sul 12-14. Insistono le azzurre e al 57’ è Giada Corradini a rompere letteralmente due o tre placcaggi, poi sul prosieguo è Alia Bitonci ad allungarsi per il 19-14.

Insiste l’Italia, che al 62’ trova un break ottimo con Margherita Tonnellotto che porta le azzurre di nuovo nei 22 offensivi. E al 66’, dopo un lunghissimo attacco, è Desiree Spinelli ad andare oltre e Italia che scappa via sul 26-14. Non è, però, ancora finita, con le gallesi che ora provano a loro volta a ribaltare le sorti e al 79’ vanno oltre per la meta del 26-19. Ma a tempo scaduto è Greta Copat a schiacciare per chiudere il discorso sul 33-19.