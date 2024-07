Rugby, l’Italia U20 femminile batte la Scozia a Parma

Si è appena concluso allo stadio Lanfranchi di Parma il match valido per le U20 Women’s Summer Series, torneo dedicato alle formazioni femminili Under 20 delle sei Union del Sei Nazioni, e in campo sono scese le azzurre di coach Diego Saccà e la Scozia. Ecco come è andata.

Partenza fortissima per l’Italia, che subito conquista una punizione, va in touche nei 22 offensivi e dalla seguente maul è Zanette a sfondare e schiacciare per il 7-0 dopo 4 minuti di gioco. Reagisce subito la Scozia che all’11’ va sulla piazzola e punteggio che va sul 7-3. Al 15’ ci prova di nuovo Zanette, ma questa volta viene tenuta alta.

Match che fatica a decollare, con diversi errori tra le fila scozzesi, ma Italia che non ne approfitta. Così, alla prima azione senza sbavature, è la Scozia a marcare al largo con una progressione veloce e di qualità e ospiti in vantaggio 10-7. Reagisce subito l’Italia che spinge sull’acceleratore e alla mezz’ora conquista una punizione, la gioca e arriva la meta di Pellizzon per il 12-10 azzurro. Ma subito arriva un’altra infrazione azzurra e dalla piazzola torna avanti la Scozia per 13-12. Insistono le ospiti, che al 38’ conquistano un’altra punizione che viene giocata alla mano, ma arriva l’avanti e nulla di fatto.

Non si sblocca l’equilibrio nella prima metà della ripresa, con la Scozia che prova a fare il match e a rendersi pericolosa, ma le azzurre difendono con ordine e non corrono mai veri rischi. E all’ora di gioco è Copat a trovare il varco vincente e a segnare la terza meta azzurra che riporta l’Italia avanti 17-12. Ci prova la Scozia fino alla fine, ma allo scadere non riesce a schiacciare e vincono le azzurre.