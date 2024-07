Rugby femminile, l’Italia U20 soffre un tempo, poi batte l’Irlanda

Si è appena conclusa allo stadio Lanfranchi di Parma la seconda sfida per le azzurrine nelle Under 20 Summer Series e l’Italia di Diego Saccà ha sfidato l’Irlanda. E dopo il successo per 17-13 contro la Scozia le azzurre puntavano a un bis di valore. Ecco come è andata.

Avvio del match ricco di errori da entrambe le parti, con il gioco così molto spezzettato e partita che fatica a decollare nei primi 10 minuti. La prima fiammata è dell’estremo irlandese, ma copre la difesa azzurra. Continuano le palle perse da un lato e dall’altro, ma è di nuovo l’Irlanda, al 15’ che ha una nuova fiammata che la porta nei 22 azzurri. Insistono le ospiti, ma ancora una volta gli errori impediscono di rendersi pericolose alle irlandesi.

Fatica ora la squadra azzurra a uscire dalla propria metà campo e al 22’, dopo un lungo pick&go, arriva la prima meta del match e Irlanda avanti 7-0. Prova una reazione l’Italia e da una punizione battuta veloce la palla arriva a Zanette che sfonda e segna la meta del 7-7. Insiste l’Italia ora, ma un paio di passaggi forzati rischiano di innescare contropiedi pericolosi. Non si muove, però, il punteggio e le due squadre vanno al riposo in perfetta parità.

Avvio di ripresa di marca irlandese, che subito spinge in attacco, ma non concretizza. E così al primo attacco azzurro arriva la meta, con la palla che si muove veloce e arriva a schiacciare con Busana per il 12-7 dell’Italia. Insistono le azzurre, che cercano la meta per andare oltre il break e al 55’ è di nuovo Busana a trovare il varco al largo e Italia che allunga sul 17-7.

Ora l’Irlanda non sembra in grado di reagire, con l’Italia che non sbaglia come nel primo tempo e torna a spingere e torna a un passo dalla linea di meta. Questa volta, però, le azzurre non concretizzano, pur restando in attacco. E al 67’ arriva la quarta meta azzurra, con Copat che riparte da un breakdown sulla linea di meta e schiaccia per il 24-7. Prova a reagire l’Irlanda, ma attenta la difesa azzurra che nega la prima chance. Al secondo tentativo, però, la maul irlandese sfonda e punteggio che va sul 24-12. Allo scadere l’Italia concede un’altra meta che fissa il punteggio finale sul 24-17, con le azzurre che hanno mollato però troppo presto.