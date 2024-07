Roberta Bruni, Olimpiadi Parigi 2024 atletica: scheda e giorni di gara

Roberta Bruni detiene il record italiano di salto con l’asta (4.73 metri) e si presenterà alle Olimpiadi per provare a sfatare il tabù che nei grandi eventi l’ha vista non esprimersi ai suoi livelli. La laziale proverà a superare le qualificazioni e a meritarsi la finale a cinque cerchi, per magari migliorare il suo primato nazionale. Le medaglie resteranno lontane vista la concorrenza internazionale.

Nome: Roberta

Cognome: Bruni

Luogo e data di nascita: Roma, 8 marzo 1994

Sport e disciplina: atletica (salto con l’asta)

Quando gareggia: lunedì 5 agosto (qualificazioni), eventuale mercoledì 7 agosto (finale)