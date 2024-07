Riccardo Mazzetti, Olimpiadi Parigi 2024 tiro a segno: scheda e giorni di gara

Un tiratore di grande esperienza. Terza Olimpiade consecutiva per Riccardo Mazzetti, atleta del tiro a segno pronto a giocarsi le sue chance a Parigi 2024 nelle prove dedicate alla pistola automatica 25 M. L’azzurro, forgiato dall’argento ottenuto agli Europei 2024 (terza medaglia complessiva in carriera dopo il bronzo del 2009 e l’oro del 2019) si presenterà al poligono francese con la voglia di migliorare quanto fatto a Tokyo, dove non andò oltre la sedicesima piazza, puntando magari alla grande prestazione dell’esordio a Rio 2016, dove si spinse fino alla sesta casella

Nome: Riccardo

Cognome: Mazzetti

Luogo e data di nascita: Busto Arsizio (Varese), 2/5/1984

Sport e disciplina: tiro a segno (pistola autom. 25 m)

Quando gareggia: lunedì 5 agosto