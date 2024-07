Ranking WTA (1° luglio 2024): Jasmine Paolini rafforza la sua top-10, Swiatek padrona

Non ci sono mutamenti significativi nella classifica mondiale del tennis femminile in questo nuovo aggiornamento del ranking WTA. La polacca Iga Swiatek prosegue nel suo dominio, forte dei suoi 11585 punti (110 settimane in totale), a precedere la statunitense Coco Gauff (7943 punti) e la bielorussa Aryna Sabalenka (7841 punti).

Jasmine Paolini, grazie alle semifinali raggiunte nel torneo di Eastbourne, ha rafforzato il proprio status di top-10 e, nel caso specifico, di n.7 del mondo. Un buon modo per avvicinarsi a Wimbledon, dove la toscana cercherà di andare il più lontano possibile e di far vedere le proprie qualità in grande ascesa.

RANKING WTA TOP-10

1. Iga Swiatek 11585 punti

2. Coco Gauff 7943 punti

3. Aryna Sabalenka 7841 punti

4. Elena Rybakina 6026 punti

5. Jessica Pegula 5025 punti

6. Marketa Vondrousova 4463 punti

7. Jasmine Paolini 4228 punti

8. Qinwen Zhang 4055 punti

9. Maria Sakkari 3805 punti

10. Ons Jabeur 3801 punti

In casa Italia, detto di Paolini, Elisabetta Cocciaretto ha perso due posizioni rispetto all’ultimo aggiornamento (n.43) e non potrà migliorare la situazione visto il forfait per un’infezione virale pochi giorni prima dei Championships. Ben 17 i posti persi da Lucia Bronzetti (n.81), che si augura di fare bene a Londra, e alle sue spalle troviamo Sara Errani (n.86) e Martina Trevisan (n.89).

TOP-10 AZZURRE

7. Jasmine Paolini 4228 punti

43. Elisabetta Cocciaretto 1328 punti

81. Lucia Bronzetti 833 punti

86. Sara Errani 810 punti

89. Martina Trevisan 793 punti

150. Lucrezia Stefanini 506 punti

271. Nuria Brancaccio 261 punti

292. Camilla Rosatello 232 punti

297. Giorgia Pedone 230 punti

307. Dalila Spiteri 217 punti