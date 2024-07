Ranking ATP, basta una vittoria a Darderi per sorpassare Arnaldi. Sonego di nuovo alle porte della top50

Quattro vittorie ed una sconfitta. Bilancio decisamente positivo nel complesso per il settore maschile italiano al termine della prima giornata di main draw nel torneo di Wimbledon 2024, in attesa di completare quest’oggi il quadro del primo turno con gli incontri della parte bassa del tabellone (saranno impegnati altri cinque azzurri).

Per quanto riguarda il ranking ATP, si è subito accesa la lotta a distanza per il ruolo di n.3 d’Italia alle spalle di Jannik Sinner (1°) e Lorenzo Musetti (virtualmente 25°, ma con buon margine sugli inseguitori). Una bagarre che si è aperta con la notizia della prematura eliminazione di Matteo Arnaldi, rimontato dall’americano Frances Tiafoe dopo aver vinto i primi due set.

Il ligure, numero 35 al mondo, resta dunque fermo a quota 1220 punti e diventa un “bersaglio facile” almeno per Luciano Darderi. All’italo-argentino basta infatti superare il primo turno ai Championships, sconfiggendo la wild card locale Choinski, per salire a 1256 punti e superare così in classifica Arnaldi. Più lungo e tortuoso invece l’inseguimento di Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego.

Il romano comincia oggi il suo percorso nel Major londinese contro l’australiano Hijikata con l’obiettivo di ritoccare il suo best ranking (n.48) e avvicinare i primi 40 al mondo, con 960 punti come base di partenza. Primo esame già superato invece dal torinese, che si è sbarazzato in tre set dell’argentino Navone portandosi virtualmente alle porte della top50 con 921 punti.